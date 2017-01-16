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16 января 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ширер: Стоунс сыграл около 100 матчей в АПЛ, но допускает ошибку за ошибкой

Легенда английского футбола, бывший форвард и капитан «Ньюкасла» Алан Ширер оценил игру защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса в матче 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:4).

«Это был кошмар. Я беспокоюсь за Джона и не хочу критиковать его. Но ему 22 года, он сыграл около 100 матчей в АПЛ, а все вокруг продолжают говорить, что он станет футболистом топ-класса. Но я вижу, что он допускает ошибку за ошибкой. Не знаю, что происходит со Стоунсом в “Ман Сити”, но все ждали от него большого прогресса, которого пока не видно.

Если молодой центральный нападающий будет упускать момент за моментом, его в конце концов посадят на лавку. Вместо этого я продолжаю наблюдать, как Стоунс раз за разом ошибается», — сказал Ширер в эфире BBC.

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