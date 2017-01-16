Ширер: Стоунс сыграл около 100 матчей в АПЛ, но допускает ошибку за ошибкой

«Это был кошмар. Я беспокоюсь за Джона и не хочу критиковать его. Но ему 22 года, он сыграл около 100 матчей в АПЛ, а все вокруг продолжают говорить, что он станет футболистом топ-класса. Но я вижу, что он допускает ошибку за ошибкой. Не знаю, что происходит со Стоунсом в “Ман Сити”, но все ждали от него большого прогресса, которого пока не видно.



Если молодой центральный нападающий будет упускать момент за моментом, его в конце концов посадят на лавку. Вместо этого я продолжаю наблюдать, как Стоунс раз за разом ошибается», — сказал Ширер в эфире BBC.