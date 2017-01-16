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46-летний специалист три последних года работал с резервистами павлодарского клуба. Также возглавлял команды «Казахмыс» и «Байтерек».



Имеет тренерскую лицензию «PRO».



В период карьеры футболиста выступал за павлодарский «Иртыш», петропавловский «Есиль-Богатырь» и алматинский «Кайрат. За национальную сборную Казахстана провел семь игр.



Чемпион Казахстана 1993, 1997, 2002, 2003 гг. Обладатель Кубка Казахстана 1996/97, 1997/98 гг. Всего в чемпионатах страны (СССР и Казахстана) провел 481 игру, забил 39 мячей.



Футбольный клуб «Иртыш» благодарит Андрея Александровича за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще.