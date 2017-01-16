Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28445195/
16 января 2017, 17:57 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.

Как сообщает Daily Mirror, «красные дьяволы» постараются приобрести игрока в зимнее трансферное окно, однако, лондонский клуб готов начать переговоры лишь летом.

Ранее сообщалось, что португальский специалист также рассматривает возможность приглашения Димитрия Пайе (из «Вест Хэма») и Ивана Ракитича (из «Барселоны»).

В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Сербии провел за «Челси» во всех турнирах 22 матча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 32 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

После просмотра этого нокаута Василий Уткин сравнил ММА с Зоопарком

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо