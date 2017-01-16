Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Daily Mirror, «красные дьяволы» постараются приобрести игрока в зимнее трансферное окно, однако, лондонский клуб готов начать переговоры лишь летом.

Ранее сообщалось, что португальский специалист также рассматривает возможность приглашения Димитрия Пайе (из «Вест Хэма») и Ивана Ракитича (из «Барселоны»).

В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Сербии провел за «Челси» во всех турнирах 22 матча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 32 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.