Кто куда перешел? Обзор первых трансферов клубов КПЛ в межсезонье

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Все идет к тому, что сербский полузащитник Неманья Максимович отложит свой переезд в «Валенсию» до лета, когда у него истечет контракт с «Астаной». По признанию самого футболиста, он, в скором времени, должен присоединиться к казахстанской команде, проводящей сборы в ОАЭ. Из новичков северяне подписали только Романа Муртазаева и Аздрена Лулаку. Плюс из аренды вернулись Берик Шаихов («Жетысу») и Евгений Постников («Вентспилс»).

«Окжетпес» приобрел Абата Аимбетова («Актобе», аренда), Максима Федина («Атырау») и россиянина Александра Козлова («Факел»). Все игроки в свое время были на слуху, особенно воспитанник московского «Спартака». Однако 23-летний Козлов не пробился в основу «красно-белых». Это касается «Химок», «Тосно» и «Факела», где россиянин также безуспешно пытался закрепиться. Быть может, на уровне КПЛ ему удастся лучше продемонстрировать свои бомбардирские качества.

Федин же известен пятью играми за сербский «Спартак» из Суботицы и 13 матчами за «Атырау». В них забил всего один мяч. И еще защищал цвета казахстанского клуба первой лиги «Байтерек».

Ранее в стан синегорцев перешли Лукас Хорват, Александр Марочкин, Данил Цой, Алибек Аяганов, Демият Сламбеков.

«Актобе» пополнил воспитанник таразского футбола Бауыржан Байтана. Последний сезон ему явно не удался. Вторую его часть провел с дублирующим составом, так как не устраивал тогда главного тренера Юрия Максимова. Да и, вообще, после неудачного вояжа в «Кайрат» в 2014 году Байтана как-то сник, хотя экс-наставник алматинцев Владимир Вайсс возлагал на него большие надежды.

Из других новичков «красно-белых» отметим Рахимжана Розыбакиева, Дамира Даутова, Рафката Аслана, Берика Айтбаева, Андрея Сидельникова. Кроме того, на просмотре находится аргентинский полузащитник Чако Торрес, известный украинскому специалисту актюбинцев Игорю Рахаеву по совместной работе в харьковском «Металлисте».

Несмотря на интерес к воспитаннику усть-каменогорского футбола Станиславу Павлову со стороны других клубов КПЛ, вратарь заключил годичное соглашение с «Тоболом». Правда, пробиться в основу ему будет непросто, поскольку в качестве «первого номера» костанайцы рассматривают украинского голкипера Дмитрия Непогодова. В целом, в Костанае подбирается неплохой состав, если учесть приход Сергея Малого, Алексея Щеткина и Тохтара Жангылышбая.

«Атырау» усилился двумя опытными футболистами сборной Грузии — защитником Учой Лобжанидзе и нападающим Владимиром Двалишвили. Оба в 2016 году выступали за тбилисское «Динамо». Думается, должны помочь «нефтяникам» в новом сезоне. Хотелось бы надеяться, что под руководством хорватского специалиста Зорана Вулича заиграют и пришедшие в команду казахстанцы Мирас Тулиев, Виталий Ли, Захар Коробов, Алишер Сулей.

«Кайсар» объявил о подписании контракта с воспитанником АЗ «Алкмаара» Грегори Нельсоном, который в прошлом году выступал за болгарский «Ботев». Кроме него, в команду Стойчо Младенова перешли Матиас Курьор, Джон Камара, Абдель Ламанж, Дмитрий Евстигнеев, Антон Цирин, Валентин Чуреев, Евгений Горячий, Максат Байжанов, Ильяс Амирсеитов, Владимир Аржанов.

Сергей Шафф свое голевое чутье отныне будет проявлять в «Иртыше». Соглашение рассчитано на год. В прошлом сезоне экс-нападающий «Алтая» с 13 мячами вошел в тройку лучших бомбардиров первой лиги. В Павлодаре продолжат карьеру и новоявленные игроки Александр Кислицын, Никита Калмыков, Илья Воротников, Илья Калинин, Аслан Дарабаев. Из проходящих просмотр легионеров заслуживает внимания ивуарийский форвард Франк Джа Джедже, между прочим, являющийся воспитанником «ПСЖ».

Добавим, что трансферное окно в КПЛ открылось 11 января. Закроется 3 апреля.