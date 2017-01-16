Робби Кин может продолжить карьеру в чемпионшипе
Нападающий Робби Кин может продолжить карьеру в «Престоне», выступающем в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. Об этом сообщает Lancashire Evening Post.
В настоящее время 36-летний форвард, в свое время игравший за «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», является свободным агентом. Его последним клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», представляющий MLS.
Кин — лучший бомбардир в истории сборной Ирландии: в 146 матчах он забил 68 мячей. По окончании Евро-2016 форвард принял решение уйти из национальной команды.
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