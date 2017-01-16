Карл-Хайнц Румменигге: Роббен — один из лучших полузащитников в мире
Председатель правления «Баварии»
Карл-Хайнц Румменигге после того, как мюнхенский клуб продлил контракт с полузащитником Арьеном Роббеном, отметил, что голландец является одним из лучших игроков в мире в своем амплуа.
По его словам, клуб очень рад продолжению сотрудничества с футболистом, которое продлится до 2018 года.
— Роббен является одним из лучших игроков в мире в своем амплуа, — приводит официальный сайт «Баварии» слова Румменигге. — Арьен играет в «Баварии» уже почти 8 лет, и за это время он сумел стать неотъемлемой частью нашего клуба. Мы очень рады, что продлению контракта с Робеном до конца года. Уверен, игрок продолжит приносить пользу мюнхенскому клубу.
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