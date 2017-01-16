Куасси заявил, что сразу принял предложение «Селтика», так как его тренирует Роджерс

«Селтик» 12 января заключил четырехлетнее соглашение с ивуарийцем, до этого выступавшим за «Краснодар». Роджерс возглавил «Селтик» летом 2016 года. Предыдущим местом работы североирландца был английский «Ливерпуль», который он тренировал с 2012 по 2015 год.

«Когда мне поступило предложение от “Селтика”, который к тому же тренирует Брендан Роджерс, я не сомневался ни секунды, потому что знал, что это будет великолепно — играть под его руководством. Он воспитал таких игроков как Филиппе Коутиньо, Рахим Стерлинг, Луис Суарес. Я чувствую, что попал в нужные руки, чтобы прогрессировать. Придя в “Селтик”, я хочу усовершенствовать свою игру и стать одним из лучших, как я уже говорил, на поле я лев. Но я знаю, что только тяжелым трудом можно добиться своих целей», — сказал Куасси по телефону.

«Краснодар» подарил мне незабываемый опыт, дал возможность стать профессионалом и наверняка останется одним из моих любимых клубов. Мне очень нравилось играть за «Краснодар», там был отличный коллектив, атмосфера располагала к развитию молодежи. Безусловно, «Краснодар» — один из топ-клубов России, поскольку мы выступали в Лиге Европы. К тому же у «Краснодара» есть история, хотя это достаточно молодой клуб. Результаты очень даже неплохие, нередко клуб завершает сезон в первой пятерке. Так что никто не может поспорить с тем, что это топ-клуб, — добавил футболист.

Куасси отметил, что ему нужно выступать за клуб, где он сможет разносторонне развиваться. «Я молодой игрок, мне всего 19 лет, я хочу постоянно сталкиваться с вызовом, всегда быть в игре, и работать для повышения уровня своего мастерства. Я многое хочу показывать на поле, поскольку могу играть и в защите и в атаке. Именно поэтому мне нужен клуб, который поможет мне развиваться в нескольких направлениях и стать игроком топ-уровня», — отметил полузащитник.

«Мне не хотелось бы сравнивать Шотландию и Россию, каждый чемпионат уникален. У РФПЛ хороший рейтинг среди европейских чемпионатов, но “Селтик” часто и неплохо выступает в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что шотландская лига лучше РФПЛ. “Краснодар” — идеальное место для молодого игрока, чтобы быть вовлеченным, а также получать игровое время», — резюмировал он.