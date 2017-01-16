Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?
Российский комментатор Владимир Стониенко считает, что «Манчестер Сити» должен сменить главного тренера. Напомним, на данный момент английским клубом руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, который возглавил клуб летом 2016 года.
«Стесняюсь спросить — а когда Гвардиола в последний раз в четыре мяча «влетал?», — написал Стогниенко на своей странице в Twitter после матча «горожан» с «Эвертоном» в 21-м туре АПЛ (0:4).
Один из пользователей социальной сети прокомментировал эту запись так: «Другой вопрос, когда “Сити” вратаря купит?». На это Стогниенко ответил так: «Или тренера посильнее найдет».
На данный момент «горожане», набрав после 21-го тура 42 очка, занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии.
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