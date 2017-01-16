Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?

«Стесняюсь спросить — а когда Гвардиола в последний раз в четыре мяча «влетал?», — написал Стогниенко на своей странице в Twitter после матча «горожан» с «Эвертоном» в 21-м туре АПЛ (0:4).

Один из пользователей социальной сети прокомментировал эту запись так: «Другой вопрос, когда “Сити” вратаря купит?». На это Стогниенко ответил так: «Или тренера посильнее найдет».

На данный момент «горожане», набрав после 21-го тура 42 очка, занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии.