Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лиги
Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о переходах игроков
премьер-лиги в китайские клубы.
«Деньги — это не все. Когда ты играешь в таком великом клубе, как «Челси», ты должен быть доволен. В
Поэтому могу повторить, что эти предложения из Китая не являются угрозой для нашей лиги. Деньги решают не все.
Конечно, можно посмотреть в прошлое. Оскар играл у нас, но получил хорошее предложение из Китая и уехал, после чего я мог видеть угрозу для моих игроков.
Но я считаю, что играть в «Челси» — это большая честь, по этой причине никакой угрозы нет, — приводит Sky Sports слова Конте.
Напомним, китайский «Шанхай СИПГ» заплатил «Челси» за трансфер Оскара 60 миллионов фунтов.
На прошлой неделе появилась информация о конфликте итальянца с форвардом Диего Костой,
В это же время Sky Sports сообщил о том, что Коста получил предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов платить игроку 30 миллионов фунтов в год.
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