Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лиги

«Деньги — это не все. Когда ты играешь в таком великом клубе, как «Челси», ты должен быть доволен. В премьер-лиге высокая конкуренция. Эта лига привлекает любого игрока, потому что лидирует во всем мире по нескольким критериям.

Поэтому могу повторить, что эти предложения из Китая не являются угрозой для нашей лиги. Деньги решают не все.

Конечно, можно посмотреть в прошлое. Оскар играл у нас, но получил хорошее предложение из Китая и уехал, после чего я мог видеть угрозу для моих игроков.

Но я считаю, что играть в «Челси» — это большая честь, по этой причине никакой угрозы нет, — приводит Sky Sports слова Конте.

Напомним, китайский «Шанхай СИПГ» заплатил «Челси» за трансфер Оскара 60 миллионов фунтов.

На прошлой неделе появилась информация о конфликте итальянца с форвардом Диего Костой, из-за чего испанец не попал в состав на матч с «Лестером» (3:0).

В это же время Sky Sports сообщил о том, что Коста получил предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов платить игроку 30 миллионов фунтов в год.