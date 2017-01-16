Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28444490/
16 января 2017, 17:03 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» сыграет с болгарской «Славией»

«Иртыш» проведет товарищеский матч со «Славией» (София) на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт болгарского клуба.

Иртыш проведет товарищеский матч со <span class=error>Славией</span> (София) на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Турции сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт болгарского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра в Анталье, где обе команды проводят тренировочные сборы, запланирована на 20 января. Отметим, что также «Славия» рассчитывает сыграть еще с тремя казахстанскими командами — «Кайратом» (28 января), «Ордабасы» (3 февраля) и «Кайсаром» (9 февраля).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Головкина раскритиковали за незнание английского языка

Чавес-младший посмеялся над Головкиным

Геннадий Головкин: «Мне всё равно, с кем драться за пояс WBO»