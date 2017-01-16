«Иртыш» сыграет с болгарской «Славией»
«Иртыш» проведет товарищеский матч со «Славией» (София) на
учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт болгарского клуба.
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Игра в Анталье, где обе команды проводят тренировочные сборы, запланирована на 20 января. Отметим, что также «Славия» рассчитывает сыграть еще с тремя казахстанскими командами — «Кайратом» (28 января), «Ордабасы» (3 февраля) и «Кайсаром» (9 февраля).
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