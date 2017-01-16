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16 января 2017, 16:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Немецкий футбольный союз объявил об уходе спортивного директора Флика

Спортивный директор немецкого футбольного союза Ханс-Дитер Флик ушёл в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба союза. В должности спортивного директора 51-летний Флик проработал 10 лет.

Отметим, что немецкий специалист также был помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. В национальной команде Флик трудился с 2006 по 2014 год.

Сообщается, что контракт Ханса-Дитера Флика истекал в 2019 году, но специалист решил взять паузу и отдохнуть.

Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель прокомментировал решение Флика.

«Решение отпустить Флика далось тяжело. Он на протяжении 10 лет работал на благо немецкого футбола. Вместе с Йоахимом Лёвом он внёс свой вклад в победу сборной Германии на ЧМ-2014, заложив важные основы в качестве спортивного директора. Тяжело, но мы уважаем его желание», — сказал Гриндель.
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