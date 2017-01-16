Немецкий футбольный союз объявил об уходе спортивного директора Флика
Спортивный директор немецкого футбольного союза
Ханс-Дитер Флик ушёл в отставку.
Об этом сообщает
Отметим, что немецкий специалист также был помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. В национальной команде Флик трудился с 2006 по 2014 год.
Сообщается, что контракт
Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель прокомментировал решение Флика.
«Решение отпустить Флика далось тяжело. Он на протяжении 10 лет работал на благо немецкого футбола. Вместе с Йоахимом Лёвом он внёс свой вклад в победу сборной Германии на ЧМ-2014, заложив важные основы в качестве спортивного директора. Тяжело, но мы уважаем его желание», — сказал Гриндель.
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