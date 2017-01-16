«Атырау» усилился сербским опорником

В официальном заявлении «Явор» поблагодарил 24-летнего хавбека за его вклад в успехи клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.



На протяжении пяти сезонов Джокич выступал за «Явор», после чего продолжил карьеру в клубе «Рудар Костолац». За пределами Сербии Йован до перехода в «Атырау» не играл. В этом сезоне он отметился голом и результативной передачей в 19 матчах.



Ранее к «Атырау» присоединились защитники Захар Коробов, Мирас Тулиев и Уче Лобжанидзе, полузащитник Алишер Сулей и нападающие Виталий Ли и Владимир Двалишвили.