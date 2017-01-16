«Атырау» усилился сербским опорником
Опорный полузащитник «Явора» Йован Джокич подпишет контракт с «Атырау», сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную страницу сербского клуба в Facebook.
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В официальном заявлении «Явор» поблагодарил 24-летнего хавбека за его вклад в успехи клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
На протяжении пяти сезонов Джокич выступал за «Явор», после чего продолжил карьеру в клубе «Рудар Костолац». За пределами Сербии Йован до перехода в «Атырау» не играл. В этом сезоне он отметился голом и результативной передачей в 19 матчах.
Ранее к «Атырау» присоединились защитники Захар Коробов, Мирас Тулиев и Уче Лобжанидзе, полузащитник Алишер Сулей и нападающие Виталий Ли и Владимир Двалишвили.
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