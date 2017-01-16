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16 января 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» усилился сербским опорником

Опорный полузащитник «Явора» Йован Джокич подпишет контракт с «Атырау», сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную страницу сербского клуба в Facebook.

Опорный полузащитник <span class=error>Явора</span> <span class=error>Йован</span> <span class=error>Джокич</span> подпишет контракт с <span class=error>Атырау</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную страницу сербского клуба в Facebook. Увеличить
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В официальном заявлении «Явор» поблагодарил 24-летнего хавбека за его вклад в успехи клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

На протяжении пяти сезонов Джокич выступал за «Явор», после чего продолжил карьеру в клубе «Рудар Костолац». За пределами Сербии Йован до перехода в «Атырау» не играл. В этом сезоне он отметился голом и результативной передачей в 19 матчах.

Ранее к «Атырау» присоединились защитники Захар Коробов, Мирас Тулиев и Уче Лобжанидзе, полузащитник Алишер Сулей и нападающие Виталий Ли и Владимир Двалишвили.

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