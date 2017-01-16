Неймар — самый дорогой игрок мира по данным CIES
Нападающий «Барселоны» Неймар — самый дорогой футболист по версии Центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
На сайте организации был опубликован топ-100 самых дорогих игроков.
Неймар, по данным источника, оценивается в € 246,8 млн. Второе место занимает Лионель Месси (€ 170,5 млн), а замыкает тройку полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (€ 155,3 млн).
Обладатель «Золотого мяча» и звания лучшего игрока по версии УЕФА Криштиану Роналду занимает 7-е место (€ 126,5 млн).
1. Неймар («Барселона») — € 246,8
2. Месси («Барселона») — € 170,5
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — € 155,3
4. Антуан Гризманн («Атлетико») — € 150,4
5. Луис Суарес («Барселона») — € 145,2
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — € 139,2
7. Криштиану Роналду («Реал») — € 126,5
8. Пауло Дибала («Ювентус») — € 113,8
9. Деле Алли («Тоттенхэм») — € 110,5
10. Эден Азар («Челси») — € 101,5.
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