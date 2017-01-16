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16 января 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» подтвердила продление контракта с Роббеном до 2018 года

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен продлил контракт со своим нынешним клубом.

Полузащитник Баварии <span class=error>Арьен</span> <span class=error>Роббен</span> продлил контракт со своим нынешним клубом. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, соглашение с голландским футболистом теперь действует до 2018 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний голландский футболист ранее сам пожелал продлить контракт на один год. В дальнейшем он также склоняется к тому, чтобы каждый раз продлевать соглашение лишь на год.

«Я счастлив, что я буду играть еще один год в “Баварии”. Наш клуб является одним из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне и выиграть столько титулов, сколько это возможно», — сказал Роббен.

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