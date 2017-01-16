«Бавария» подтвердила продление контракта с Роббеном до 2018 года

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, соглашение с голландским футболистом теперь действует до 2018 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний голландский футболист ранее сам пожелал продлить контракт на один год. В дальнейшем он также склоняется к тому, чтобы каждый раз продлевать соглашение лишь на год.



«Я счастлив, что я буду играть еще один год в “Баварии”. Наш клуб является одним из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне и выиграть столько титулов, сколько это возможно», — сказал Роббен.