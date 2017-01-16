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16 января 2017, 16:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Не хотелось бы, чтобы в «Арсенале» возникла ситуация, как у Косты и «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что в его команде игроки не буду вести себя, как форвард «Челси» Диегу Коста.

Ранее стало известно о ссоре Косты и главного тренера «Челси» Антонио Конте, который оставил футболист вне заявки на игру 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0). Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба «Челси». Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от него полной самоотдачи на занятиях.

— Я бы предпочел иметь в составе футболистов, которые всегда готовы играть, а не наоборот, — цитирует Goal.com Венгера. — У меня достаточно проблем и мне не хотелось бы, чтобы в «Арсенале» возникла ситуация, схожая с Костой. Санчес? Этот парень хочет бороться везде, пусть это и не обязательно. Но это часть его игры. Все мои игроки готовы бороться каждую минуту.

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