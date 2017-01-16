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16 января 2017, 15:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Оскар: Перешел в Китай, чтобы помочь игрокам узнать об этой лиге

Полузащитник «Шанхай Шанган» Оскар заявил, что перешел в китайский клуб из «Челси», с целью популяризировать азиатскую лигу.

Также он рад, что Китай вкладывает большие деньги в развитие футбола.

— Перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь большему количеству игроков узнать об этом турнире, — цитирует sc.qa Оскара. — Это хорошо для всех, что футбол развивается в новых частях мира. Китай вложил много денег в лигу, и каждая команда теперь имеет хороших футболистов. Это поможет повысить уровень лиги и футбола в стране.
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