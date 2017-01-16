Оскар: Перешел в Китай, чтобы помочь игрокам узнать об этой лиге

Также он рад, что Китай вкладывает большие деньги в развитие футбола.

— Перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь большему количеству игроков узнать об этом турнире, — цитирует sc.qa Оскара. — Это хорошо для всех, что футбол развивается в новых частях мира. Китай вложил много денег в лигу, и каждая команда теперь имеет хороших футболистов. Это поможет повысить уровень лиги и футбола в стране.