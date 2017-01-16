100 великих: Мюллер, Беккенбауэр и другие
В бундеслиге все еще пауза — вторая часть немецкого чемпионата стартует только в пятницу вечером матчем «Фрайбург» — «Бавария».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Но сказать, что болельщики в зимней спячке, было бы несправедливо. Народ обсуждает события первой части немецкого первенства, состоявшиеся и возможные трансферы, спорит о том, что будет после новогодних каникул. Пищу для размышлений дают и СМИ. В частности, Bild опубликовала список 100 лучших футболистов бундеслиги всех времен, которых тайным голосованием определили 64 репортера спортивной редакции издания. Каждый журналист представил свой рейтинг, включавший 50 имен. Лучший футболист в нем получал 50 очков, каждый следующий за ним — на очко меньше.
Нойер в компании великих немцев: от Беккенбауэра до Кана.
Вот как выглядит в итоге первая двадцатка:
1. Герд Мюллер — 2591 очков
2. Франц Беккенбауэр — 2585
3. Лотар Маттеус — 2569
4. Уве Зеелер — 2224
5. Оливер Кан — 1985
6. Мануэль Нойер — 1921
7. Гюнтер Нетцер — 1914
8. Филипп Лам — 1598
9. Руди Феллер — 1570
10. Арьен Роббен — 1500
11. Бастиан Швайнштайгер — 1500
12. Роберт Левандовски — 1450
13. Вольфганг Оверат — 1413
14. Михаэль Баллак — 1398
15. Мирослав Клозе — 1386
16. Томас Мюллер — 1377
17.
18. Пауль Брайтнер — 1291
19. Джоване Элбер — 1265
20. Франк Рибери — 1225.
ГЕНИЙ ГОЛА
Для многих выход в лидеры Герда Мюллера — определенная неожиданность. Ранее в Германии на вершине всевозможных опросов обычно был Франц Беккенбауэр. Но, думается, нынешняя победа неподражаемого форварда справедлива. Тот же Кайзер не раз повторял, что без Мюллера «Бавария» да и сборная Германии были бы не на том уровне, что сегодня. В самом деле, главное в футболе — голы. Мюллер же умел забивать их лучше всех. Напомним некоторые цифры «бомбардира нации»: в сборной Германии — 68 голов в 62 матчах, в бундеслиге — 365 (427), в Кубке Германии — 78 (62), в еврокубках — 69 (77). Задокументировано, что всего Мюллер (в 1962—1964 гг. начинал в «Нердлингере», в 1964—1979 гг. играл в «Баварии», в 1979—1982 гг. завершал карьеру в США в командах «Форт-Лодердейл Страйкерс» и «Смитс Бразерс Лаунж») в 1204 официальных и товарищеских матчах провел 1455 мячей. 1,21 за игру!
В составе «Баварии» и немецкой сборной выигрывал все возможные турниры, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы (1970), семь раз становился первым бомбардиром бундеслиги, четырежды был самым метким снайпером Кубка европейских чемпионов (сегодня — Лига чемпионов). Титулы и рекорды гениального бомбардира можно перечислять бесконечно. Но карьера Мюллера начиналась нелегко. Когда Герд — парень плотного телосложения (охват бедра — 60 см) — впервые появился на тренировке в «Баварии», тогдашний наставник мюнхенцев югослав Златко Чайковский произнес: мол, это штангист, а не футболист, с его фигурой он никогда не станет большим игроком.
Поначалу Мюллер оказался в запасе и только после вмешательства президента клуба Вильгельма Нойдеккера форварда стали выпускать на поле. Ну, а там его уже было не сдержать. Обладал уникальным голевым чутьем, забивал из всех положений, любой частью тела — не только ногами и головой, но и животом, грудью, спиной, извините, задницей. Мяч от него отскакивал только в ворота.
При всей его гениальности Мюллер был простым в общении, прямым человеком без всякого налета звездности. По окончании игровой карьеры у него появились проблемы с алкоголем, но бывшие партнеры по «Баварии» во главе с Хенессом вовремя пришли на помощь и помогли справиться с бедой. Мюллер многие годы трудился в мюнхенском клубе с молодежью, в свое время у него тренировались Лам, Швайнштайгер, Томас Мюллер… Увы, в последнее время лучший форвард в истории Германии пребывает в доме для инвалидов и престарелых. Врачи поставили ему шокирующий диагноз — болезнь Альцгеймера….
ЛЕГЕНДЫ В ТЕНИ
Теперь о других позициях рейтинга. Спору нет, в списке футболисты выдающиеся, всеми признанные и уважаемые. И
А некоторые звезды вообще в сотню лучших не попали. Речь, например, о голкипере Андреасе Кепке, блистательно отстоявшем на чемпионате Европы-1996 и признанном в том же году лучшим вратарем мира (его четырежды называли и лучшем стражем ворот Германии), реактивном игроке обороны Штефане Ройтере — чемпионе мира (1990), Европы (1996), победителе Лиги чемпионов (1996/1997), пятикратном чемпионе Германии, непримиримом защитнике Томасе Бертольде, дважды игравшем в финале мировых первенств (1986, 1990). Нет в списке и форварда Оливера Бирхоффа. Да, в бундеслиге он был не столь удачлив, как в чемпионате Италии (взял в 1999-м золото с «Миланом», в 1998 стал лучшим бомбардиром Серии-А), но в форме сборной Германии забил оба гола в финальном поединке с чехами на Euro-1996.
Работая над этой заметкой, поймал себя на мысли: участвовавшим в опросе коллегам из Bild, с одной стороны, несколько завидую, с другой — сочувствую. Завидую потому, что в немецком первенстве они наслаждались игрой бесчисленного множества изумительных футболистов. Сочувствую же потому, что каждому журналисту нужно было назвать лишь 50 из них. Представляю, какие были сомнения, муки при выборе.
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