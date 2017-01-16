100 великих: Мюллер, Беккенбауэр и другие

Но сказать, что болельщики в зимней спячке, было бы несправедливо. Народ обсуждает события первой части немецкого первенства, состоявшиеся и возможные трансферы, спорит о том, что будет после новогодних каникул. Пищу для размышлений дают и СМИ. В частности, Bild опубликовала список 100 лучших футболистов бундеслиги всех времен, которых тайным голосованием определили 64 репортера спортивной редакции издания. Каждый журналист представил свой рейтинг, включавший 50 имен. Лучший футболист в нем получал 50 очков, каждый следующий за ним — на очко меньше.

Нойер в компании великих немцев: от Беккенбауэра до Кана.

Вот как выглядит в итоге первая двадцатка:

1. Герд Мюллер — 2591 очков

2. Франц Беккенбауэр — 2585

3. Лотар Маттеус — 2569

4. Уве Зеелер — 2224

5. Оливер Кан — 1985

6. Мануэль Нойер — 1921

7. Гюнтер Нетцер — 1914

8. Филипп Лам — 1598

9. Руди Феллер — 1570

10. Арьен Роббен — 1500

11. Бастиан Швайнштайгер — 1500

12. Роберт Левандовски — 1450

13. Вольфганг Оверат — 1413

14. Михаэль Баллак — 1398

15. Мирослав Клозе — 1386

16. Томас Мюллер — 1377

17. Карл-Хайнц Румменигге — 1359

18. Пауль Брайтнер — 1291

19. Джоване Элбер — 1265

20. Франк Рибери — 1225.

ГЕНИЙ ГОЛА

Для многих выход в лидеры Герда Мюллера — определенная неожиданность. Ранее в Германии на вершине всевозможных опросов обычно был Франц Беккенбауэр. Но, думается, нынешняя победа неподражаемого форварда справедлива. Тот же Кайзер не раз повторял, что без Мюллера «Бавария» да и сборная Германии были бы не на том уровне, что сегодня. В самом деле, главное в футболе — голы. Мюллер же умел забивать их лучше всех. Напомним некоторые цифры «бомбардира нации»: в сборной Германии — 68 голов в 62 матчах, в бундеслиге — 365 (427), в Кубке Германии — 78 (62), в еврокубках — 69 (77). Задокументировано, что всего Мюллер (в 1962—1964 гг. начинал в «Нердлингере», в 1964—1979 гг. играл в «Баварии», в 1979—1982 гг. завершал карьеру в США в командах «Форт-Лодердейл Страйкерс» и «Смитс Бразерс Лаунж») в 1204 официальных и товарищеских матчах провел 1455 мячей. 1,21 за игру!

В составе «Баварии» и немецкой сборной выигрывал все возможные турниры, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы (1970), семь раз становился первым бомбардиром бундеслиги, четырежды был самым метким снайпером Кубка европейских чемпионов (сегодня — Лига чемпионов). Титулы и рекорды гениального бомбардира можно перечислять бесконечно. Но карьера Мюллера начиналась нелегко. Когда Герд — парень плотного телосложения (охват бедра — 60 см) — впервые появился на тренировке в «Баварии», тогдашний наставник мюнхенцев югослав Златко Чайковский произнес: мол, это штангист, а не футболист, с его фигурой он никогда не станет большим игроком.

Поначалу Мюллер оказался в запасе и только после вмешательства президента клуба Вильгельма Нойдеккера форварда стали выпускать на поле. Ну, а там его уже было не сдержать. Обладал уникальным голевым чутьем, забивал из всех положений, любой частью тела — не только ногами и головой, но и животом, грудью, спиной, извините, задницей. Мяч от него отскакивал только в ворота. Как-то вратарь советской сборной Евгений Рудаков, которому лучший немецкий бомбардир в двух встречах 1972 года наколотил 6 мячей (в матче, приуроченном к открытию мюнхенского «Олимпиаштадиона» — 4, в финале чемпионата Европы — 2), мне рассказал: «Труднее всего было удержать Герда Мюллера. В сборной СССР его пытался опекать Хурцилава, но даже от такого классного защитника немец убегал и забивал голы. Его вообще никто не мог в свое время нейтрализовать. У него было потрясающее чутье на голевые ситуации. Порой он даже напоминал мне, извините за грубое сравнение, собаку. Выпустишь на секунду из рук кусочек мяса или плюшевую игрушку, а пес сразу же ухватит. Вот так же Мюллер набрасывался на мяч, который вратарь хотя бы на мгновение от себя отпускал».

При всей его гениальности Мюллер был простым в общении, прямым человеком без всякого налета звездности. По окончании игровой карьеры у него появились проблемы с алкоголем, но бывшие партнеры по «Баварии» во главе с Хенессом вовремя пришли на помощь и помогли справиться с бедой. Мюллер многие годы трудился в мюнхенском клубе с молодежью, в свое время у него тренировались Лам, Швайнштайгер, Томас Мюллер… Увы, в последнее время лучший форвард в истории Германии пребывает в доме для инвалидов и престарелых. Врачи поставили ему шокирующий диагноз — болезнь Альцгеймера….

ЛЕГЕНДЫ В ТЕНИ

Теперь о других позициях рейтинга. Спору нет, в списке футболисты выдающиеся, всеми признанные и уважаемые. И все-таки некоторые игроки, думается, могли бы оказаться на более высоких местах. В частности, Карл-Хайнц Румменигге, который многие годы был лидером сборной Германии, дважды удостаивался «Золотого мяча» как лучший футболист Европы (1980, 1981). Только на 21 месте легендарный голкипер Зепп Майер. Он защищал ворота немецкой сборной чаще всех (95 раз), является рекордсменом «Баварии» по количеству проведенных официальных матчей (699), был чемпионом мира (1974) и Европы (1972), все выигрывал за клуб. В годы, когда Майер играл, многие считали его лучшим в мире. Несколько в тени (на 22 месте) оказался и Маттиас Заммер. А ведь он обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы 1996 года, лидер сборной Германии на победном для нее Euro-1996 и дортмундской «Боруссии» в сезоне-1996/1997, когда желто-черные выиграли Лигу чемпионов. Лишь на 33-м месте один из лучших крайних защитников всех времен Берти Фогтс, на 44-м — Андреас Бреме, забивший победный для Германии пенальти в финале ЧМ-1990, на 92-м — Гвидо Бухвальд, который в том же 1990-м в финале мирового первенства, по сути, выключил из игры Марадону.

А некоторые звезды вообще в сотню лучших не попали. Речь, например, о голкипере Андреасе Кепке, блистательно отстоявшем на чемпионате Европы-1996 и признанном в том же году лучшим вратарем мира (его четырежды называли и лучшем стражем ворот Германии), реактивном игроке обороны Штефане Ройтере — чемпионе мира (1990), Европы (1996), победителе Лиги чемпионов (1996/1997), пятикратном чемпионе Германии, непримиримом защитнике Томасе Бертольде, дважды игравшем в финале мировых первенств (1986, 1990). Нет в списке и форварда Оливера Бирхоффа. Да, в бундеслиге он был не столь удачлив, как в чемпионате Италии (взял в 1999-м золото с «Миланом», в 1998 стал лучшим бомбардиром Серии-А), но в форме сборной Германии забил оба гола в финальном поединке с чехами на Euro-1996.