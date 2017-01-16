«Андерлехт» приобрел капитана «Стандарда» Требеля

Это стало неожиданностью для всей футбольной Бельгии, потому что француз, проведший до лета 2014 года три сезона в «Нанте», перешел в «Андерлехт» из стана «злейшего врага» — «Стандарда», где был капитаном.

Предполагалось, что он окажется не в клубе из Брюсселя, а в «Генте», с которым имелась предварительная договоренность о сделке на 1,5 миллиона евро плюс один из игроков впридачу. «Андерлехт» же, по данным transfermarkt, просто заплатил 3 миллиона.

Между тем брюссельская команда на сборе в Ла Манге провела контрольный поединок с «Кельном». Итог — 1:1 (Рауш, 35 — Теодорчик, 37). Состав брюссельцев в первом тайме: Бекс, Аппиа, Спаич, Найтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Кипчу, М. Бруно, Станчу, Теодорчик. Во втором: Руф, Сова, Десхахт, Делькруа, Аппиа, Тилеманс, Дендонкер, Капель, Бруно, Станчу, Кьесе Телин.

На Кубок Африка-2017 уехали Мбодж (Сенегал), Ачеампонг (Ганна) и Ханни (Алжир). (Александр ПРОСВЕТОВ).