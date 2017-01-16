«Монако» отказался продавать Фалькао за £ 45 млн
Руководство «Монако» отказалось продавать нападающего Радамеля Фалькао, который получил предложение из Китая.
L’Equipe пишет, что колумбийского футболиста хотел заполучить «Тяньцзинь Цюаньцзянь», представители которого предложили за 30-летнего форварда £ 45 млн, но получили отказ.
Несмотря на это французские СМИ пишут, что шансы на то, что Фалькао покинет «Монако» в январе, остаются.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» может в ближайшее время на 30% увеличить предложение по Фалькао, чей контракт с «Монако» истекает летом 2018 года.
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