«Монако» отказался продавать Фалькао за £ 45 млн

L’Equipe пишет, что колумбийского футболиста хотел заполучить «Тяньцзинь Цюаньцзянь», представители которого предложили за 30-летнего форварда £ 45 млн, но получили отказ.



Несмотря на это французские СМИ пишут, что шансы на то, что Фалькао покинет «Монако» в январе, остаются. Вице-президент монегасков Вадим Васильев признаёт, что противостоять китайцам тяжело.



«Тяньцзинь Цюаньцзянь» может в ближайшее время на 30% увеличить предложение по Фалькао, чей контракт с «Монако» истекает летом 2018 года.