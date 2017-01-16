Руди Феллер: «Байер» не может игнорировать сумасшедшие предложения

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 28-летнему мексиканцу со стороны «ПСЖ» и «Челси».

— Зимой трудно найти разумную альтернативу, — цитирует Kicker Феллера. — Мы не хотим продавать Эрнандеса, да и он сам не хочет уходить. Однако, «Байер» — клуб, который не может игнорировать сумасшедшие предложения.