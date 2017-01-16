Руди Феллер: «Байер» не может игнорировать сумасшедшие предложения
Спортивный директор «Байера» Руди Феллер намекнул, что клуб будет готов продать нападающего Хавьера Эрнандеса, если поступит «сумасшедшее» предложение.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 28-летнему мексиканцу со стороны «ПСЖ» и «Челси».
— Зимой трудно найти разумную альтернативу, — цитирует Kicker Феллера. — Мы не хотим продавать Эрнандеса, да и он сам не хочет уходить. Однако, «Байер» — клуб, который не может игнорировать сумасшедшие предложения.
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