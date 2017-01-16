Гвардиола не верит в чемпионство. Главные события 21-го тура АПЛ

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КАТАСТРОФА ДЛЯ ГВАРДИОЛЫ

Хосеп Гвардиола потерпел одно из самых тяжелых поражений в карьере — еще никогда его команды не проигрывали в национальных чемпионатах со счетом 0:4. После матча главный тренер «Манчестер Сити» был подавлен и признал, что, очевидно, борьба за титул для его команды закончена. «Да, 10 очков отставания от “Челси” — это слишком много», — сказал он. После чего призвал своих футболистов сохранять единство и забыть о турнирной таблице.

«После окончания сезона мы сядем и посмотрим, чего мы добились, как отработал тренер, как проявили себя игроки. И уже тогда будем делать выводы», — сказал Гвардиола.

Пожалуй, лучше всего беспомощность «Сити» иллюстрирует тот факт, что в центре поля царил 18-летний юниор из «Эвертона» Том Дэвис, для которого это был всего 9-й матч в премьер-лиге и второй — в стартовом составе. А его гол — один из лучших в туре.

ДИСКУССИЯ КЛОППА И МОУРИНЬЮ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» показали бодрый футбол в центральном матче тура, а после главные тренеры команд Жозе Моуринью и Юрген Клопп заочно поспорили, кто из соперников был лучше.

«Вся их игра — сплошные забросы вперед. Мы играли в лучший футбол и у нас был лучший план. Обычно ничья против “Юнайтед” — хороший результат, но в этот раз мы заслуживали победы», — сказал Клопп.

«МЮ» был командой, которая атаковала, «Ливерпуль» — командой, которая защищалась, и они должны быть счастливы ничьей, — возразил Моуринью.

Так ли уж был плох и примитивен навал «МЮ» в последние 15 минут, когда на поле вышел Феллаини? Моуринью так не считает: «Знаете, у меня даже заболела спина, поскольку во втором тайме я постоянно смотрел влево. И я видел кучу игроков в желтых футболках перед своей штрафной. Тогда я подумал: «Что ж, давайте попробуем забросы».

При этом статистика утверждает, что игроки «Ливерпуля» сделали больше касаний мяча на чужой половине поля, чем футболисты «МЮ».

«ЧЕЛСИ» ХОРОШ И БЕЗ КОСТЫ

«Челси» дал понять, что поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре, прервавшее 13-матчевую победную серию «синих», никак не повлияло на команду. Лондонцы легко и непринужденно укатали в гостях «Лестер» — 3:0. Правда, «лисы» сейчас сильно ослаблены — на Кубок Африки уехали Рияд Марез, Ислам Слимани и Дэниэл Амартей.

Победу «Челси» одержал без Диего Косты, который серьезно повздорил с главным тренером Антонио Конте. Итальянец, конечно, когда надо умеет включить обаяние, но внутри команды он — босс, и сомневаться в этом не позволено никому.

Коста вступил в дискуссию с тренером по физподготовке «Челси» Жулио Тоусом, пожаловавшись, что у него болит спина. Это вывело из себя Конте, который оставил форварда вне заявки на матч с «Лестером».

«Не знаю, как долго это продлится. Я же не знаю, что и как у него болит. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько недель», — сказал после игры с «Лестером» Конте, дав понять, что он может обходиться и без Косты.

ПАПАША КЕЙН

«Тоттенхэм» буквально размазал по полю «Вест Бромвич» — 73% владения мячом, 21 удар по воротам. Главным героем встречи стал форвард «шпор», сделавший хет-трик. Хотя, как написал в твиттере экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер, должен был забивать все пять.

То, что Кейн буквально летал по полю, объяснимо — на прошлой неделе он впервые стал отцом. Это, как вы понимаете, окрыляет. «Ох, неделя была просто сумасшедшая, ведь у меня появилась дочка. Ну, а закончить ее именно таким образом — лучшее, что могло быть», — радовался Кейн после матча.

Ему всего 23 года, а на его счету уже 62 гола в премьер-лиге. Что любопытно, 58 из этих 62 мячей Кейн забил из пределов штрафной площади, хотя никогда не считался узкоспециализированным «финишером» — игроком, умеющим только завершать атаки. Напротив, он всегда имел репутацию разностороннего футболиста.

Единственное, что омрачило этот день для «Тоттенхэма» — это травма Яна Фертонгена. Бельгиец крайне неудачно подвернул левый голеностоп и покинул поле во втором тайме, с трудом сдерживая слезы. Но насколько все серьезно, пока неизвестно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУЛИГАНА

Главный хулиган британского футбола снова с нами — Джоуи Бартон вернулся в премьер-лигу. Да еще как! Забил победный гол спустя пять минут после выхода и на поле, и «Бернли» обыграл дома «Саутгемптон» — 1:0.

«У него была очень интересная жизнь, и сегодня в его судьбе был очередной очень интересный поворот», — так главный тренер «Бернли» Скотт Дайш прокомментировал игру 34-летнего хавбека.

Последним клубом Бартона был шотландский «Рейнджерс», который расторг с ним контракт в середине ноября. Причина — нарушение правил шотландской футбольной ассоциации касательно ставок. Английская федерация обвиняет его в том же: там утверждают, что за последние 10 лет он сделал 1260 ставок.

Но страсть к азартным играм — это так, мелочи. Бартон на рождественской вечеринке тушил сигарету о глаз партнера по команде. Как-то избил на тренировке своего товарища по «Манчестер Сити» Усмана Дабо, за что получил четыре месяца условно и 200 часов общественных работ. Выходя из бара в Ливерпуле, отметелил какого-то прохожего, за что получил уже реальный срок и отсидел за решеткой 77 дней.

Показывал голый зад болельщикам «Эвертона». И это не говоря уже о разных хулиганских выходках на поле, за что он регулярно получал красные карточки.