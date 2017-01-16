Футболист «Тараза» Пищур вернулся на Украину

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По информации footboom.com, Александр Пищур, который выступал за «Тараз» в 2015—2016 гг. прибыл в расположение ФК «Десна» из города Чернигов. За клуб из Южного Казахстана 35-летний украинец провел 43 матчей, забил 9 голов и заработал 5 желтых карточек.