Футболист «Тараза» Пищур вернулся на Украину
Нападающий ФК «Тараз» Александр Пищур решил вернуться на свою Родину, где проходит тренировки вместе с ФК «Десна», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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По информации footboom.com, Александр Пищур, который выступал за «Тараз» в 2015—2016 гг. прибыл в расположение ФК «Десна» из города Чернигов. За клуб из Южного Казахстана 35-летний украинец провел 43 матчей, забил 9 голов и заработал 5 желтых карточек.
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