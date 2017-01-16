Деулофеу откажет «Мидлсбро» ради «Милана»
Испанский полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу намерен перейти в «Милан» до конца трансферного окна, сообщает Calciomercato.
Интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Мидлсбро», однако испанец откажет клубу ради перехода в серию А.
Ранее сообщалось, что Деулофеу уже сообщил главному тренеру «Эвертона» Роналду Куману о своем решении. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего в составе английского клуба на его счету 75 встреч, 8 голов и 19 передач.
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