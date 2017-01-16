Деулофеу откажет «Мидлсбро» ради «Милана»

Интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Мидлсбро», однако испанец откажет клубу ради перехода в серию А.

Ранее сообщалось, что Деулофеу уже сообщил главному тренеру «Эвертона» Роналду Куману о своем решении. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего в составе английского клуба на его счету 75 встреч, 8 голов и 19 передач.