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16 января 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» начала сбор в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали учебно-тренировочные сборы «Астаны».

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы <span class=error>Астаны</span>. Увеличить
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Первая часть сбора будет посвящена восстановлению физических кондиций игроков основного состава. В конце УТС «Астана» проведет два матча против клубов «Рига» (Латвия) и «Чонбук Хенде», который является действующим чемпионом Кореи и победителем азиатской Лиги Чемпионов.

Помимо тех футболистов, кто ковал успехи команды в прошлом сезоне, в расположении команды в Эмиратах игроки атаки Роман Муртазаев и Аздрен Лулаку, которые подписали контракты со столичной командой. Также с командой работает группа молодых футболистов из дублирующего состава — защитник Динмухамед Кашкен, полузащитник Султан Сагнаев и нападающий Владислав Прокопенко.

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