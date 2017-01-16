«Астана» начала сбор в ОАЭ

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Первая часть сбора будет посвящена восстановлению физических кондиций игроков основного состава. В конце УТС «Астана» проведет два матча против клубов «Рига» (Латвия) и «Чонбук Хенде», который является действующим чемпионом Кореи и победителем азиатской Лиги Чемпионов.

Помимо тех футболистов, кто ковал успехи команды в прошлом сезоне, в расположении команды в Эмиратах игроки атаки Роман Муртазаев и Аздрен Лулаку, которые подписали контракты со столичной командой. Также с командой работает группа молодых футболистов из дублирующего состава — защитник Динмухамед Кашкен, полузащитник Султан Сагнаев и нападающий Владислав Прокопенко.