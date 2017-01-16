Марк Нобл: Если Пайет не хочет играть за «Вест Хэм», то ему лучше не играть
Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл признался, что не знает причин, по которым полузащитник Димитри Пайет больше не хочет играть за клуб.
В ближайшее время 29-летний француз может вернуться в «Марсель».
— Я всегда говорил, что Пайет является одним из лучших игроков, с которым я
Думаю, что тренер был прав, что отстранил игрока. Команде нужно выиграть матч, но ваш лучший игрок не хочет играть за вас, то, очевидно, нужно
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