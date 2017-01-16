Марк Нобл: Если Пайет не хочет играть за «Вест Хэм», то ему лучше не играть

В ближайшее время 29-летний француз может вернуться в «Марсель».

— Я всегда говорил, что Пайет является одним из лучших игроков, с которым я когда-либо играл, — цитирует Daily Mail Нобла. — У меня были… и я говорю, что были, потому что мы не общались с ним 2−3 недели, хорошие отношения с ним, но я не знаю причины его нежелания играть за «Вест Хэм». Я не буду комментировать это, но могу сказать, что если кто-то не хочет играть за команду, то ему лучше не играть.