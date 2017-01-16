Ягелка после 10 лет в «Эвертоне» может сменить команду

34-летний англичанин обеспокоен слухами о поисках главным тренером команды Роналдом Куманом молодого защитника. Если клуб больше не рассчитывает на него, то Ягелка готов рассмотреть предложения «Сандерленда» и «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист, выступающий за «ирисок» с 2007 года, сыграл в 15 встречах.