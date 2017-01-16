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16 января 2017, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ягелка после 10 лет в «Эвертоне» может сменить команду

Защитник «Эвертона» Фил Ягелка хочет встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее, сообщает Daily Mail.

34-летний англичанин обеспокоен слухами о поисках главным тренером команды Роналдом Куманом молодого защитника. Если клуб больше не рассчитывает на него, то Ягелка готов рассмотреть предложения «Сандерленда» и «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист, выступающий за «ирисок» с 2007 года, сыграл в 15 встречах.

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