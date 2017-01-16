«Шахтер» просматривает игрока из Латвии
Как стало известно Sports.kz, на
учебно-тренировочном сборе карагандинского «Шахтера» в Турции с горняками работает сейчас латвийский полузащитник Евгений Казачок.
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21-летний хавбек является воспитанником футбола Лиепаи и выступал прежде у себя на родине за «СФК-Варавиксне» и «Металлург» (оба — Лиепая), а с 2013 года защищал цвета «Спартака» из Юрмалы. В чемпионате Латвии 2016 года Евгений Казачок провел в составе спартаковцев 26 матчей и забил в них 10 мячей.
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