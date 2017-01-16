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16 января 2017, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» просматривает игрока из Латвии

Как стало известно Sports.kz, на учебно-тренировочном сборе карагандинского «Шахтера» в Турции с горняками работает сейчас латвийский полузащитник Евгений Казачок.

Как стало известно Sports.kz на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе карагандинского Шахтера в Турции с горняками работает сейчас латвийский полузащитник Евгений Казачок. Увеличить
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21-летний хавбек является воспитанником футбола Лиепаи и выступал прежде у себя на родине за «СФК-Варавиксне» и «Металлург» (оба — Лиепая), а с 2013 года защищал цвета «Спартака» из Юрмалы. В чемпионате Латвии 2016 года Евгений Казачок провел в составе спартаковцев 26 матчей и забил в них 10 мячей.

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