«Акжайык» просматривает трёх легионеров
Уральский клуб «Акжайык» помимо Аренаса Дельгадо, Йована Николича просматривает еще и сенегальского защитника, сообщает KazFootball.kz.
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Об этом в интервью корреспонденту KazFootball.kz заявил главный тренер ФК «Акжайык» Вахид Масудов.
— В СМИ проходила информация о том, что к вашей команде присоединился колумбийский полузащитник Дельгадо?
— Это не секрет. Да, этот игрок проходит сборы с «Акжайыком». Он очень удивил своей самоотдачей. Проведя в самолете 25 часов, в товарищеской встрече он сыграл выше всяческих похвал. Мы выпустили его лишь на один тайм, но при этом он произвел очень хорошее впечатление. Казалось бы, сил у игрока не так много, но он выложился по максимуму.
— Кто еще находится у вас на просмотре?
— Сенегальский защитник с очень сложной фамилией (смеется), мы называем его просто,
Напомним, что УТС ФК «Акжайык» начался 8-я января в турецком Белеке, а закончатся они 28 января.
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