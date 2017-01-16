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16 января 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» просматривает трёх легионеров

Уральский клуб «Акжайык» помимо Аренаса Дельгадо, Йована Николича просматривает еще и сенегальского защитника, сообщает KazFootball.kz.

Уральский клуб Акжайык помимо <span class=error>Аренаса</span> Дельгадо <span class=error>Йована</span> <span class=error>Николича</span> просматривает еще и сенегальского защитника сообщает KazFootball.kz. Увеличить
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Об этом в интервью корреспонденту KazFootball.kz заявил главный тренер ФК «Акжайык» Вахид Масудов.

— В СМИ проходила информация о том, что к вашей команде присоединился колумбийский полузащитник Дельгадо?
— Это не секрет. Да, этот игрок проходит сборы с «Акжайыком». Он очень удивил своей самоотдачей. Проведя в самолете 25 часов, в товарищеской встрече он сыграл выше всяческих похвал. Мы выпустили его лишь на один тайм, но при этом он произвел очень хорошее впечатление. Казалось бы, сил у игрока не так много, но он выложился по максимуму.

— Кто еще находится у вас на просмотре?
— Сенегальский защитник с очень сложной фамилией (смеется), мы называем его просто, по-казахски, Берик. Также присоединился черногорский полузащитник Йован Николич. Оба очень неплохо себя зарекомендовали.

Напомним, что УТС ФК «Акжайык» начался 8-я января в турецком Белеке, а закончатся они 28 января.

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