Райан Гиггз снова претендует на пост главного тренера «Ноттингем Форест»

По данным издания, помимо 43-летнего валлийца на пост, ставший свободным после отставки Филиппа Монтанье в субботу, претендуют Майк Фелан, Кенни Джекетт и Оскар Гарсия.

В начале июля 2016 года Гиггз покинул английский «Манчестер Юнайтед» после 29 лет, которые он провел в футбольном клубе в качестве игрока и тренера. В июне прошлого года «Ноттингем Форест» уже рассматривал его кандидатуру, но тогда клуб выбрал француза Монтанье.

После 26 туров «Ноттингем Форест» занимает 20-е место в Чемпионшипе, имея в активе 27 очков. От зоны вылета чемпиона Англии сезона-1977/78 отделяет три очка.