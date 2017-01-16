Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мысли об «Окжетпесе»

Козлов выступал за красно-белых с 2010 по 2016 год. Всего в составе основной команды красно-белых провел 28 матчей. В 2016 году перешел в «Тосно», а позднее — в «Факел». В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

— В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб, — цитирует сайт «Окжетпеса» Козлова. — Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился. В команде приняли хорошо. Я провел всего одну тренировку, но уже чувствую себя весьма комфортно. Да и некоторых ребят я уже знал — играл с ними и против них. Какая игра «Спартака» запомнилась больше всего? Таких матчей немало. Один из них — когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в «Спартаке» я вместо него вышел на замену. Это было символично — он заканчивал карьеру, а я только начинал. Еще памятен матч против «Челси» в Лиге чемпионов. И, конечно, гол в ворота «Анжи» в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми.