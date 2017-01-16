Аржанов подписал контракт с «Кайсаром»

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Трудовое соглашение хавбека с «волками» рассчитано до конца сезона 2017 года.



31-летний футболист, игравший прежде за запорожский «Металлург», киевский «Арсенал», «Волынь», «Черноморец», в Казахстане известен по выступлениям за «Атырау» в 2015/2016 годах, когда Владимир провел в футболке нефтяников в чемпионате Казахстана 64 матча и забил в них 13 мячей (из них в КПЛ-2016 — 32−8).