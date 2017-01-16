«Актобе» продолжает подготовку к новому сезону

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В ходе сборов «Актобе» проводит ежедневные двухразовые тренировки. Упор в начале первых УТС делается привычно на физику. В заглавное заложить физический фундамент в наступающий сезон. Безусловно, в ходе УТС планируется просмотр и легионеров. На сегодня в обойме «красно-белых» их двое. Серб Вук Митошевич и аргентинец Хуан Мануэль Торрес. Если первый уже знаком актюбинским болельщикам, Вук провел большую часть прошлогоднего сезона в Актобе. То Торрес пока что для болельщиков темная лошадка. Послужной список аргентинца внушает оптимизма, однако доказать свою состоятельность «Чако» еще предстоит.

Лазарет походу сборов уже успели пополнить сразу два вратаря «Актобе». Мухамбет Тамабай и Игорь Трофимец получили повреждения, которые к слову по сообщениям медицинского штаба оказались не столь серьезными. Уже буквально через неделю планируется их восстановление. Напомним, что аккурат перед вылетом в Турцию «Актобе» подписал еще одного голкипера — Андрея Сидельникова. В условиях живой конкуренции, даже с учетом двоих травмированных, сейчас в распоряжение тренерского штаба сразу два равноценных вратаря, уже упомянутый Сидельников и Самат Отарбаев.