«Динамо» отправилось на первый сбор в зимнее межсезонье в Испанию
На сборе команда проведет пять матчей.
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Рано утром понедельника, 16 января, команда киевского «Динамо» отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.
Из Киева в Испанию не полетели все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Испании. В частности — Вида, Антунеш, Гонсалес, Мораес.
Главный тренер Сергей Ребров вызвал на сбор следующих исполнителей:
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков.
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко.
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев.
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.
Ранее был утвержден окончательный список товарищеских матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании. В течение этого сбора команда проведет пять спаррингов — против «Санкт-Паули» (Германия), «Тяньцзинь Теда» (Китай), «Лиферинг» (Австрия), «Сувон Самсунг Блувингз» (Южная Корея) и ЦСКА (София, Болгария).
Матчи пройдут с 21 по 30 января.
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