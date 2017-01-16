Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28439527/
16 января 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Украинский форвард принес ничью «Гранаде»

В поединке 18 тура чемпионата Испании сошлись аутсайдеры — «Гранада» и «Осасуна».

В поединке 18 тура чемпионата Испании сошлись аутсайдеры — Гранада и <span class=error>Осасуна</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гости открыли счет на 12-й минуте усилиями Риеры, сообщает «Сегодня».

А спас «Гранаду» от поражения украинский форвард Артем Кравец, который отличился на 69-й минуте.

Артем вышел на поле в стартовом составе и отыграл 75 минут.

Надо сказать, что «Гранада» доигрывала вдевятером. На 73-й минуте был удален Агбо, а на 90+5 — Понсе.

Фото: «Сегодня».

15.01.2017 20:30 основной раунд: 18-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 1:1 Осасуна
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Лукас Алькарас Петар Васильевич
Голы
69′ Артем Кравец 24
9 Ориоль Риера (А. Беренгер) 12′
Составы
Гильермо Очоа 13
Давид Ломбан 6
83′ Франк Табану 14
Димитри Фулькье 22
Серхи Сампер 4
73′ Хенри Агбо Уче 5
Жереми Бога 10
11′ Андреас Перейра 18
65′ Рубен Везу 17
72′ 90+5′ Эсекиэль Понсе 9
57′ Омер Ацили 15
Альберто Буэно 23
75′ Артем Кравец 24
Гастон Сильва 3
1 Фернандес Куэста Марио
5 Давид Гарсия 67′
15 Унаи Гарсия
21 Карлос Клерк
6 Санхурху Мате Ойер
8 Горан Чаушич
11 Алехандро Беренгер 79′
7 Серхио Леон
10 Роберто Торрес 76′
17 Гомес Хайме Ромеро
14 Фаусто Тьенса 76′ 13′
18 Фран Мерида Перес
9 Ориоль Риера 69′ 66′
12 Эмманюэль Ривьер
Статистика
4 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 3
3 Угловые 5
13 Фолы 23
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Осасуна
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
16 января

Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети

Назван лучший продукт для здорового сердца

Украинцы хотят, чтобы всех толстых полицейских уволили