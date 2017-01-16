Украинский форвард принес ничью «Гранаде»
В поединке 18 тура чемпионата Испании сошлись аутсайдеры — «Гранада» и «Осасуна».
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Гости открыли счет на 12-й минуте усилиями Риеры, сообщает «Сегодня».
А спас «Гранаду» от поражения украинский форвард Артем Кравец, который отличился на 69-й минуте.
Артем вышел на поле в стартовом составе и отыграл 75 минут.
Надо сказать, что «Гранада» доигрывала вдевятером. На 73-й минуте был удален Агбо, а на 90+5 — Понсе.
Фото: «Сегодня».
Главные тренеры
|Лукас Алькарас
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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