Гуамский футболист предупрежден за предложение руки и сердца по ходу игры

СИНГАПУР, 16 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Гуамский футболист получил желтую карточку за то, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время матча. Необычный случай произошел во время недавней встречи чемпионата этого тихоокеанского острова, являющегося неинкорпорированной организованной территорией Соединенных Штатов (не входящей в состав США, но являющейся их владением).

Забив один из пяти мячей в ворота «Гуам Шипьярдс», футболист клуба «НАПА Роверс» Эштон Сурбер подбежал к трибуне, где за игрой наблюдала его избранница, и снял клубную футболку, под которой оказалась еще одна, но уже с надписью — «ты выйдешь за меня…». Однако рефери не оценил порыв молодого человека и моментально показал ему «горчичник» еще до того, как игрок поднялся с колен.

Как позднее объяснили в судейском комитете, главный арбитр действовал в соответствии с правилами Международной федерации футбола (ФИФА), предусматривающими наказание за снятие футболок во время матча.

В итоге все закончилось благополучно: возлюбленная Сурбера ответила согласием, а его клуб обыграл соперников с разгромным счетом 5:1.