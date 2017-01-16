Усиление «Шахтера», поражение «Реала» и позор Гвардиолы. Главные новости за 14—15 января

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То, о чем так долго говорили, случилось — Густаво Бланко-Лещук таки переходит в «Шахтер». Аргентинский форвард покинул расположение «Карпат» и отправился в расположение донецкого клуба, чтобы пройти медобследование и подписать контракт. Напомним, что в текущем сезоне Бланко-Лещук сыграл 17 матчей, в которых забил семь голов.

Леонид Кучук таки возвращается в Украину. Белорусский специалист, как и ожидалось, возглавил каменскую «Сталь». О деталях сделки пока ничего не известно. В любом случае Кучуку, скорее всего, придется строить команду на перспективу, ведь «Сталь» практически потеряла шансы попасть в первую шестерку. Добавим, что с 2011-го по 2013-й белорусский специалист возглавлял киевский «Арсенал», последним его местом работы была российская «Кубань», которую он покинул в 2015-м.

Тем временем Артем Кравец, права на которого принадлежат «Динамо», забил пятый гол в чемпионате Испании. В этот раз форвард помог «Гранаде» избежать поражения в матче с «Осасуной», украинец оказался в нужном месте в нужное время и сыграл на добивании. Матч завершился со счетом 1:1, при том что «Гранада» доигрывала без двух удаленных игроков.

Однако центральный матч 18-го тура в Испании состоялся в Севилье, где одноименная команда принимала «Реал». Сливочные открыли счет в середине второго тайма — Роналду четко реализовал пенальти, но хозяева поля е сдались и продолжили искать пути к воротам Наваса. В итоге Серхио Рамос после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота, а уже в компенсированное арбитром время Стеван Йоветич забил победный для «Севильи» гол. Таким образом, беспроигрышная серия «Реала» оборвалась на 41-м матче.

Благодаря этой победе «Севилья» осталась на втором месте, сохраняя преимущество над «Барселоной» в одно очко. Каталонский гранд в свою очередь разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:0 — дубль Суареса, голы Месси, Турана и Видаля. «Атлетико» минимально выиграл у «Бетиса», при этом последние десять минут на поле провел Роман Зозуля. Соперник «Шахтера» по Лиге Европы «Сельта» минимально выиграла у «Алавеса» и поднялась на восьмое место.

В Англии все внимание было приковано к северо-западному дерби между МЮ и «Ливерпулем». Команда Клоппа открыла счет в середине первого тайма благодаря реализованному Милнером пенальти, но не удержала преимущество — на 84-й минуте Ибрагимович забил свой мяч и принес манкунианцам важную с психологической точки зрения ничью.

В Италии болельщики дождались поражения «Ювентуса» — постаралась «Фиорентина», в составе которой отличились Калинич и Бадель. «Рома» подобралась к Старой синьоре на расстояние одного очка, волки минимально победили «Дженоа». Выиграли также «Интер», «Наполи» и «Лацио».