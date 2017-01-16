Кучук определился с тренерским штабом
Первым помощником стал Бакалов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Белорусский специалист Леонид Кучук вчера был представлен в качестве главного тренера каменской «Стали».
Также назначен тренерский штаб нового главного тренера. Помогать белорусскому специалисту будут Юрий Бакалов (старший тренер), Виталий Милютин (тренер по физической подготовке), Иван Федык (тренер по тактике) и Евгений Иванов (тренер вратарей).
Напомним, что «Сталь» вчера вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter