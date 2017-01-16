«Ильичевец» арендовал Мигунова
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Полузащитник «Шахтера» Александр Мигунов вторую часть сезона проведет в «Ильичевце».
За приазовскую команду футболист будет выступать на правах аренды.
Отметим, что Мигунов уже имеет опыт игры за «Ильичевец», а первую часть сезона он провел в дубле «горняков», за который отыграл 17 матчей и забил 2 гола.
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