«Ильичевец» арендовал Мигунова

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Полузащитник «Шахтера» Александр Мигунов вторую часть сезона проведет в «Ильичевце».

За приазовскую команду футболист будет выступать на правах аренды.

Отметим, что Мигунов уже имеет опыт игры за «Ильичевец», а первую часть сезона он провел в дубле «горняков», за который отыграл 17 матчей и забил 2 гола.