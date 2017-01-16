Украинский форвард Владимир Гудыма — на просмотре в «Славии»
В Пинск, где тренируется мозырская «Славия», на просмотр приехал украинский форвард Владимир Гудыма (1990). Последним клубом
экс-игрока молодежной сборной Украины был польский «Хробры» (Глогув, Д2).
Кроме того, полузащитникам команды — Ярославу Шкурко и Александру Котлярову, у которых истекли сроки контрактов, предложено подписать новые соглашения, но оба взяли время на раздумье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter