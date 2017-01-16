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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28438795/
16 января 2017, 10:53 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Украинский форвард Владимир Гудыма — на просмотре в «Славии»

В Пинск, где тренируется мозырская «Славия», на просмотр приехал украинский форвард Владимир Гудыма (1990). Последним клубом экс-игрока молодежной сборной Украины был польский «Хробры» (Глогув, Д2).

Кроме того, полузащитникам команды — Ярославу Шкурко и Александру Котлярову, у которых истекли сроки контрактов, предложено подписать новые соглашения, но оба взяли время на раздумье.

Славия М
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