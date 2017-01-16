Украинец дебютировал в чемпионате Турции

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Хозяева борятся за чемпионство, а вот гости мечтают не понизиться в классе, сообщает «Сегодня».

Матч тяжело складывался для «Фенербахче» и уже в первом тайме Дик Адвокат дал шанс дебютировать в чемпионате Турции украинцу Александру Караваеву. Он вышел на замену на 44-й минуте.

Матч «Фенербахче» — «Аданаспор» завершился вничью — 2:2 (Топал, 40, Фернандо, 78 пен. — Гуе, 23, Рони, 45).

Фото: ФК «Фенербахче».