Украинец дебютировал в чемпионате Турции
В 17 туре чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле принимал «Аданаспор».
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Хозяева борятся за чемпионство, а вот гости мечтают не понизиться в классе, сообщает «Сегодня».
Матч тяжело складывался для «Фенербахче» и уже в первом тайме Дик Адвокат дал шанс дебютировать в чемпионате Турции украинцу Александру Караваеву. Он вышел на замену на 44-й минуте.
Матч «Фенербахче» — «Аданаспор» завершился вничью — 2:2 (Топал, 40, Фернандо, 78 пен. — Гуе, 23, Рони, 45).
Фото: ФК «Фенербахче».
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