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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28438570/
16 января 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Украинец дебютировал в чемпионате Турции

В 17 туре чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле принимал «Аданаспор».

В 17 туре чемпионата Турции Фенербахче на свое поле принимал Аданаспор Увеличить
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Хозяева борятся за чемпионство, а вот гости мечтают не понизиться в классе, сообщает «Сегодня».

Матч тяжело складывался для «Фенербахче» и уже в первом тайме Дик Адвокат дал шанс дебютировать в чемпионате Турции украинцу Александру Караваеву. Он вышел на замену на 44-й минуте.

Матч «Фенербахче» — «Аданаспор» завершился вничью — 2:2 (Топал, 40, Фернандо, 78 пен. — Гуе, 23, Рони, 45).

Фото: ФК «Фенербахче».

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