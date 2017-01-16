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16 января 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

CFA официально ужесточила лимит на легионеров в чемпионате Китая по футболу

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Китайские клубы в матчах национального чемпионата в 2017 году смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев каждый, вместо четырех в прошлом сезоне, сообщается на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Такое решение было принято в воскресенье на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги.

В релизе федерации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола. Ожидается, что это поспособствует развитию молодых китайских игроков и повышению уровня национального футбола в целом.

Кроме того, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе. При этом иностранцев в заявке одной команды может быть по-прежнему не более пяти, однако на поле одновременно в одном матче можно выпустить только троих из них. В прошлом сезоне действовало правило четырех легионеров на поле — 3 иностранцев и 1 азиатского игрока.

В последнее время китайские клубы провели ряд громких трансферов, приобретя известных футболистов за большие деньги. В частности, в Китай переехали экс-игроки санкт-петербургского «Зенита» Халк и Аксель Витсель, Оскар («Челси»), Карлос Тевес («Ювентус» и «МЮ»).
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