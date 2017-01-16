CFA официально ужесточила лимит на легионеров в чемпионате Китая по футболу

Такое решение было принято в воскресенье на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги.

В релизе федерации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола. Ожидается, что это поспособствует развитию молодых китайских игроков и повышению уровня национального футбола в целом.

Кроме того, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе. При этом иностранцев в заявке одной команды может быть по-прежнему не более пяти, однако на поле одновременно в одном матче можно выпустить только троих из них. В прошлом сезоне действовало правило четырех легионеров на поле — 3 иностранцев и 1 азиатского игрока.