CFA официально ужесточила лимит на легионеров в чемпионате Китая по футболу
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Китайские клубы в матчах национального чемпионата в 2017 году смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев каждый, вместо четырех в прошлом сезоне, сообщается на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации (CFA).
Такое решение было принято в воскресенье на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги.
В релизе федерации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола. Ожидается, что это поспособствует развитию молодых китайских игроков и повышению уровня национального футбола в целом.
Кроме того, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе. При этом иностранцев в заявке одной команды может быть
В последнее время китайские клубы провели ряд громких трансферов, приобретя известных футболистов за большие деньги. В частности, в Китай переехали
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