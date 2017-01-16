«Атырау"-2017. Усиление из команды Вайсса

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Уча Лобжанидзе и Владимир Двалишвили являются игроками сборной Грузии, которую тренирует экс-наставник «Кайрата» Владимир Вайсс. На счету первого 47 игр, в активе второго — 32.

Двалишвили 30 лет, играет на позиции форварда. Имеет большой опыт выступлений за границей. Хорошие три сезона провел за «Маккаби» их Хайфы, в 76 матчах забил 35 мячей. Также поиграл за три польские команды — «Полонию», «Легию», «Полонь». Более результативную игру показывал в «Легии», в 34 встречах отличился 15 раз. Становился чемпионом Израиля (2010/11), Польши (2012/13, 2013/14), обладателем Кубка Польши (2012/13).

Кстати, за «Маккаби» дебютировал летом 2009 года. При этом помог израильтянам пройти «Актобе» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Дома актюбинцы сыграли вничью 0:0, а в гостях уступили 3:4. За первые 15 минут казахстанцы забили три мяча усилиями Евгения Аверченко, Антона Чичулина и Марата Хайруллина. Однако на 26-й минуте капитан «Маккаби» Янив Катан один мяч отыграл. Перед самым перерывом футболисты израильской команды забили второй мяч. Отличился Эйяла Гольса. Во втором тайме актюбинский клуб пропустил еще два гола. Их авторами стал Владимир Двалишвили. Как итог, «Актобе» вылетел из Лиги чемпионов и продолжил выступление в Лиге Европы. В раунде плей-офф команда Владимира Муханова была бита бременским Вердером — 0:2 дома и 3:6 в гостях.

Кроме того, какое-то время Владимир Двалишвили поиграл за датский «Оденсе», два гола в 13 играх.

2016 год отыграл за тбилисское «Динамо». Шесть игр в еврокубках и девять в чемпионате Грузии. Также четыре матча в квалификации чемпионата мира-2018. Забил два гола и оба в национальном чемпионате (против команд «Чихура» 1:2 и «Гурия» 2:0).

Уче Лобжанидзе 29 лет, по амплуа защитник. Профессиональную карьеру начинал в тбилисском «Динамо». Из грузинских клубов еще выступал за «Динамо» (Батуми) и «Зестафони». В 2010 году был куплен «Днепром» за два миллиона евро. Контракт подписывался на четыре года. В составе днепропетровского клуба провел 31 матч, а в 2011 году был отдан в аренду в «Кривбасс».

Летом 2014 года перебрался в «Омонию» (Никосия). Поиграв полтора сезона на Кипре, вернулся в тбилисское «Динамо» в прошлом году. Шесть игр отыграл в еврокубках, десять — в чемпионате Грузии. И еще две в квалификации чемпионата мира-2018.

Из личных достижений можно отметить победу в номинации «Лучший защитник Грузии сезона 2007/2008», из командных — чемпионство Грузии (2004/05) и выигрыш Кубка Грузии (2007/08).

Напомним, что в декабре 2016 года «Атырау» возглавил 55-летний хорватский специалист Зоран Вулич. В межсезонье команду покинули Берик Айтбаев, Валентин Чуреев, Рамиль Нурмухаметов, Максим Федин. Из новичков пришли Виталий Ли, Захар Коробов, Алишер Сулей, Мирас Тулиев, Уча Лобжанидзе, Владимир Двалишвили.