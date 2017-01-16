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16 января 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Гиггз претендует на пост главного тренера ФК «Ноттингем Форест»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Валлиец Райан Гиггз входит в список претендентов на пост главного тренера клуба «Ноттингем Форест», выступающего в чемпионшипе — второй лиги Англии. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В воскресенье был отправлен в отставку наставник Ноттингема Филипп Монтанье. Увеличить
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В воскресенье был отправлен в отставку наставник «Ноттингема» Филипп Монтанье. Помимо 43-летнего Гиггза, в шорт-лист претендентов на вакантный пост входят 54-летний Майк Фелан, 55-летний Кенни Джекетт и 43-летний Оскар Гарсия.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб 672 матча, в которых отметился 114 голами. В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.
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