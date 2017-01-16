Митошевич присоединился к ФК «Актобе» на сборах в Турции

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Голами футболист не отмечался. Футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Митошевич также отметился результативными действиями на поле, отдав 1 голевую передачу. В арсенале у Вука есть 1 желтая карточка, полученная в матчах КПЛ-2016.



У Митошевича действующий контракт с ФК «Актобе», но, тем не менее, футболист еще мало знаком действующему тренерскому штабу Игоря Рахаева. По итогам сборов Вук должен впечатлить тренерский штаб и выиграть конкуренцию у других легионеров, которые прибудут на УТС.