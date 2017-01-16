Митошевич присоединился к ФК «Актобе» на сборах в Турции
Вук Митошевич — сербский легионер
красно-белых, который перешел в стан ФК «Актобе» в 2016 году, сыграв за клуб 13 матчей (901 мин.) в прошлом сезоне.
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Голами футболист не отмечался. Футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Митошевич также отметился результативными действиями на поле, отдав 1 голевую передачу. В арсенале у Вука есть 1 желтая карточка, полученная в матчах КПЛ-2016.
У Митошевича действующий контракт с ФК «Актобе», но, тем не менее, футболист еще мало знаком действующему тренерскому штабу Игоря Рахаева. По итогам сборов Вук должен впечатлить тренерский штаб и выиграть конкуренцию у других легионеров, которые прибудут на УТС.
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