Слуцкий приехал работать в «Челси»: что это значит

После ухода из ЦСКА Леонид Слуцкий недолго искал себе новую работу.



За полтора месяца без ЦСКА Леонид Викторович успел открыть детскую футбольную школу имени себя в Волгограде, съездить с начальником селекционного отдела ЦСКА и своим хорошим другом Олегом Яровинским в Антарктиду, а затем оказаться в Англии. Муса подтверждает.



Тренер и футболист, знакомые по «армейской» команде, встретились после матча «Лестера» и «Челси» на «Кинг Пауэр», где лондонский клуб разгромил чемпионов Англии со счётом 3:0. The Sun, не самое авторитетное, но и нередко попадающее своими инсайдами в цель английское издание утверждает, что именно в клубе Абрамовича и продолжит карьеру Слуцкий. Сообщается, что бывший тренер ЦСКА получит должность в научно-аналитическом отделе. Ещё в декабре, напомним, такая информация фигурировала и в отечественной прессе.



Научно-аналитический отдел — достаточно необычная работа для человека, который был главным тренером топ-клуба РФПЛ и сборной страны. Об оригинальности дальнейших планов Слуцкого неделю назад как раз рассказал друг нового тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Игорь Криушенко, который несколько раз общался со Слуцким. «Я иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают», — поведал белорусский тренер.



Судя по всему, после семи лет в ЦСКА Слуцкий пока не готов работать самостоятельно в другом клубе. Поэтому не сложилось с голландским «Витессом» или любой другой командой, информация о которой в медиа не успела просочиться.



Сейчас цель Слуцкого — выучить английский язык на высоком профессиональном уровне и пройти стажировку в одной из лучших команд мира. Кстати, в «Челси» недавно практиковался и бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов.



Неудивительно, что для своей работы-стажировки Слуцкий выбрал именно этот лондонский клуб. Президенты ЦСКА и «Челси» Евгений Гинер и Роман Абрамович давно сотрудничают: здесь вспоминается и трансфер Юрия Жиркова, и, например, обещание привезти на «Арену ЦСКА» Азара и компанию.



С Абрамовичем общается и сам Слуцкий. Несколько лет назад, во время тренерской чехарды в «Челси», российский бизнесмен, как утверждали английские таблоиды, даже рассматривал Слуцкого в качестве «нового Моуринью» для своего клуба. Мол, сначала поучился бы у Гуса Хиддинка, а затем заступил на должность главного тренера. Конечно, сейчас Роман Аркадьевич не думает о замене Конте, но Слуцкий пока и не претендует на мировой топ-уровень.