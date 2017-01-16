Слуцкий приехал работать в «Челси»: что это значит
Слуцкий, похоже, нашёл себе новую работу — в «Челси» Абрамовича, который давно сотрудничает с ЦСКА и Евгением Гинером.
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Видимо, что-то случилось...
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После ухода из ЦСКА Леонид Слуцкий недолго искал себе новую работу.
За полтора месяца без ЦСКА Леонид Викторович успел открыть детскую футбольную школу имени себя в Волгограде, съездить с начальником селекционного отдела ЦСКА и своим хорошим другом Олегом Яровинским в Антарктиду, а затем оказаться в Англии. Муса подтверждает.
Тренер и футболист, знакомые по «армейской» команде, встретились после матча «Лестера» и «Челси» на «Кинг Пауэр», где лондонский клуб разгромил чемпионов Англии со счётом 3:0. The Sun, не самое авторитетное, но и нередко попадающее своими инсайдами в цель английское издание утверждает, что именно в клубе Абрамовича и продолжит карьеру Слуцкий. Сообщается, что бывший тренер ЦСКА получит должность в
Судя по всему, после семи лет в ЦСКА Слуцкий пока не готов работать самостоятельно в другом клубе. Поэтому не сложилось с голландским «Витессом» или любой другой командой, информация о которой в медиа не успела просочиться.
Сейчас цель Слуцкого — выучить английский язык на высоком профессиональном уровне и пройти стажировку в одной из лучших команд мира. Кстати, в «Челси» недавно практиковался и бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов.
Неудивительно, что для своей
С Абрамовичем общается и сам Слуцкий. Несколько лет назад, во время тренерской чехарды в «Челси», российский бизнесмен, как утверждали английские таблоиды, даже рассматривал Слуцкого в качестве «нового Моуринью» для своего клуба. Мол, сначала поучился бы у Гуса Хиддинка, а затем заступил на должность главного тренера. Конечно, сейчас Роман Аркадьевич не думает о замене Конте, но Слуцкий пока и не претендует на мировой
«Мне было бы крайне интересно попробовать свои силы в зарубежном клубе, если я
Так, в «Челси» российский тренер сможет получить все необходимые знания, а приступить к поиску серьёзной работы и реализации новых идей уже летом 2017-го. Возможно, в той же Англии, где
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