Межсезонье. 9—15 января. Взялись за дело
Республиканский
интернет-портал Sports.kz подводит итоги прошедшей недели межсезонья для клубов Казахстанской Премьер-Лиги.
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«Астана»
Столичная дружина только вчера прибыл в ОАЭ, поэтому
«Кайрат»
Алматинцы вовсю работают в Турции. Единственный пока товарищеский матч сыгран ими против албанского «Кукеси». Там была одержана победа с минимальным счетом, а единственный гол ударом головой провел ивуариец Жерар Гоу. В игре приняли участие два потенциальных новичка —
«Иртыш»
Многострадальный «Иртыш» таки прибыл на свой январский УТС в Турцию. Первый товарищеский матч намечен на 20 января против азербайджанской «Габалы». В то же время клуб продолжает свою селекцию, которая, мягко говоря, вызывает вопросы, так как ее итоги не совсем соответствуют уровню участника Лиги Европы. Не такого ожидали от павлодарцев… Конечно, крепкая команда там будет, можно не сомневаться, но для еврокубков нужно больше этого. И если подписавший контракт нападающий Сергей Шафф хорошо себя зарекомендовал в прошлом году в «Алтае», то по какому принципу приглашен туркменский полузащитник Арсланмурад Аманов, остается вопросом. Также занимается с бронзовым призером КПЛ-2016 ивуарийский форвард Франк Джа Джедже.
«Ордабасы»
Активно проводят свои товарищеские матчи шымкентцы, что в
«Окжетпес»
Пока что только один товарищеский матч на сборах провел кокшетауский «Окжетпес». Соперником казахстанцев выступила азербайджанская «молодежка». Счет — 2:2, голами в составе «синегорцев» отметились находящийся на просмотре форвард Андрей Кива и защитник Александр Чижов. Селекция проводится неоднозначно — из восьми новичков только полузащитники Лукас Хорват и Максим Федин могут считаться реальным усилением, по остальным пока сказать
«Актобе»
В Белеке проводят свой УТС актюбинцы с 12-го числа. Из изначального состава стоит отметить имеющего казахстанский паспорт нападающего Игоря Зеньковича. Подписали контракты вратарь Андрей Сидельников и защитник Берик Айтбаев. В целом, намеченного курса на пополнение состава средними футболистами из нашей страны здесь продолжают придерживаться — как, собственно, и на возвращение старых. В это же время воспитанники актюбинского футбола Дидар Жалмукан и Абат Аймбетов за него играть не будут. В общем, вроде бы, на словах многое изменилось, а проблемы продолжают оставаться схожими с прошлогодними. Весьма интересным тут может стать факт приезда аргентинца Хуана Мануэля Торреса — если он сможет показать хотя бы часть того, что делал в харьковском «Металлисте», то будет являться одним из лучших футболистов нашего чемпионата. Сегодня «Актобе» сыграет с албанским «Фламуртари».
«Тобол»
Две победы над албанскими клубами успел одержал костанайский «Тобол». Сначала был повержен «Фламуртари» — 2:0, а затем «Тирана» — 3:1, где обратил на себя внимание красивый гол, забитый находящимся на просмотре воспитанником экибастузского футбола Саматом Жарынбетовым. На 18 января намечено противостояние с азербайджанским «Шамкиром». Оформлены за последнее время отношения с вратарем Станиславом Павловым и защитником Сергеем Малым.
«Атырау»
В некотором информационном вакууме находится пока «Атырау». Известно о подписании контрактов с казахстанцами Антоном Чичулиным и Мирасом Тулиевым и грузинами Учей Лобжанидзе и Владимиром Двалишвили. Последние двое могут стать для атыраусцев настоящей находкой. В уровне Лобжанидзе сомневаться не приходится, а вот что покажет нам Двалишвили — большой вопрос. Пока что создается впечатление, будто его взяли за былые заслуги. Тем временем покинул команду один из самых талантливых казахстанцев Максим Федин, а экзотический оборонец Абдель Ламанж поехал на просмотр к своему бывшему тренеру в «Кайсар». В стане «волков» может также оказаться и Алексей Мулдаров, македонец Александр Дамчевски тренируется с польской «Ягеллонией».
«Шахтер»
Карагандинцы только вчера сыграли свой первый товарищеский матч — без голов обошлось в противостоянии с румынским клубом «КСМ Политехника». Во встрече принял участие ряд новичков, любителям футбола их фамилии мало что могут сказать. Присматриваются «горняки» к
«Акжайык»
Долго запрягал «Акжайык», но, вроде, вошел в межсезонье неплохо, сыграв с албанской «Тираной» и даже победив, благодаря голам Ивана Антипова и Абылайхана Тотая. На просмотре целый ряд потенциальных новобранцев: можно отметить колумбийского плеймейкера Джоана Аренаса и известно по выступлениям за павлодарский «Иртыш» и «Тараз» игрока линии атаки Изу Азуку. Вернулся не сумевший найти себе новое пристанище столп обороны прошлого сезона Майкл Одибе. Отличился уральский клуб и расхлябанностью — против албанцев команда играла в форме павлодарского «Иртыша», так как свою администратор «Акжайыка» забыл взять на УТС. Казалось, такие времена остались в прошлом…
«Кайсар»
Готовится стать крепким середнячком
«Алтай»
Сегодня контракт с восточноказахстанским клубом должен подписать болгарский специалист Илиан Илиев, присоединившийся к клубу вчера. Видимо, только после этого начнется основная фаза подготовки команды к сезону. В нем майку «Алтая», скорее всего, наденет легендарный Нурбол Жумаскалиев, — он уже тренируется вместе с этой дружиной в Турции.
Трансферы:
н. Сергей Шафф из «Алтая» в «Иртыш»
з. Сергей Малый из «Астаны» в «Тобол»
п. Максим Федин из «Атырау» в «Окжетпес»
н. Абат Аймбетов из «Актобе» в «Окжетпес»
н. Александр Козлов (Россия) из «Факела» (Россия) в «Окжетпес»
н. Николас Каналес (Чили) из «Окжетпеса» в «Депортес Темуко» (Чили)
в. Андрей Сидельников из «Кайрата» в «Актобе»
з. Берик Айтбаев из «Атырау» в «Актобе»
в. Станислав Павлов из «Актобе» в «Тобол»
з. Антон Чичулин, свободный агент, в «Атырау»
з. Уча Лобжанидзе (Грузия) из «Динамо» (Тбилиси, Грузия) в «Атырау»
п. Мирас Тулиев из «Окжетпеса» в «Атырау»
н. Владимир Двалишвили (Грузия) из «Динамо» (Тбилиси, Грузия) в «Атырау»
п. Матиас Курьор (Мартиника) «Локомотив» (Горна Оряховица, Болгария) в «Кайсар»
Товарищеские матчи:
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