Межсезонье. 9—15 января. Взялись за дело

«Астана»



Столичная дружина только вчера прибыл в ОАЭ, поэтому каких-то новостей о товарищеских матчах нет — команда только вышла из отпуска. Первую игру подопечные Станимира Стоилова проведут только 28 января с латвийским ФК «Рига». Тем временем был оглашен состав на первый сбор. Официально новых фамилий там нет. Прибудет на УТС албанский новичок Аздрен Лулаку, который уже успел посетить Астану и дать несколько интервью. Продолжается эпопея Неманьи Максимовича — сам футболист заявил теперь о том, что, судя по всему, останется в клубе до лета. По имеющейся информации, должен присоединиться к столичной команде капитан «Актобе» Дидар Жалмукан, что является довольно интересным моментом. Пока о чемпионе все.



«Кайрат»



Алматинцы вовсю работают в Турции. Единственный пока товарищеский матч сыгран ими против албанского «Кукеси». Там была одержана победа с минимальным счетом, а единственный гол ударом головой провел ивуариец Жерар Гоу. В игре приняли участие два потенциальных новичка — экс-защитник сборной Ганы Офосу Аппиа и уроженец Казахстана немецкий полузащитник Вилли Евсеев. 19 января алматинцам будет противостоять российский «Оренбург».





«Иртыш»



Многострадальный «Иртыш» таки прибыл на свой январский УТС в Турцию. Первый товарищеский матч намечен на 20 января против азербайджанской «Габалы». В то же время клуб продолжает свою селекцию, которая, мягко говоря, вызывает вопросы, так как ее итоги не совсем соответствуют уровню участника Лиги Европы. Не такого ожидали от павлодарцев… Конечно, крепкая команда там будет, можно не сомневаться, но для еврокубков нужно больше этого. И если подписавший контракт нападающий Сергей Шафф хорошо себя зарекомендовал в прошлом году в «Алтае», то по какому принципу приглашен туркменский полузащитник Арсланмурад Аманов, остается вопросом. Также занимается с бронзовым призером КПЛ-2016 ивуарийский форвард Франк Джа Джедже.



«Ордабасы»



Активно проводят свои товарищеские матчи шымкентцы, что в какой-то мере удивительно, если учесть, что их главный тренер Бахтияр Байсеитов все это время находился в Казахстане и ждал своего назначения президентом клуба. Тут, конечно, уже и смеяться, и плакать можно, когда человека, чей голос независимая экспертиза распознала в разговоре о договорных матчах, еще и повышают в должности. Куда смотрит аким?.. Видимо, это тема для отдельной статьи. Сама же шымкентская команда пока не блещет, уступив со счетом 3:4 албанскому клубу «Люфтетари Гирокастра», а затем сыграв нулевую ничью с бакинским «Интером». На данный момент потенциальных новичков в «Ордабасы» немного. Подъехал ветеран казахстанского футбола Алибек Булешев. 19 января шымкентцы встретятся с азербайджанской «Габалой».



«Окжетпес»



Пока что только один товарищеский матч на сборах провел кокшетауский «Окжетпес». Соперником казахстанцев выступила азербайджанская «молодежка». Счет — 2:2, голами в составе «синегорцев» отметились находящийся на просмотре форвард Андрей Кива и защитник Александр Чижов. Селекция проводится неоднозначно — из восьми новичков только полузащитники Лукас Хорват и Максим Федин могут считаться реальным усилением, по остальным пока сказать что-то трудно. Особенно тут заметен некогда считавшийся талантливым миниатюрный нападающий Александр Козлов (172 см, 62 кг) — в прошлом сезоне в 17 играх за российские «Тосно» и «Факел» он голов не забил. Ну, что ж, будем надеяться, что Владимир Муханов сможет раскрыть талант этого игрока, который видели в московском «Спартаке».



«Актобе»



В Белеке проводят свой УТС актюбинцы с 12-го числа. Из изначального состава стоит отметить имеющего казахстанский паспорт нападающего Игоря Зеньковича. Подписали контракты вратарь Андрей Сидельников и защитник Берик Айтбаев. В целом, намеченного курса на пополнение состава средними футболистами из нашей страны здесь продолжают придерживаться — как, собственно, и на возвращение старых. В это же время воспитанники актюбинского футбола Дидар Жалмукан и Абат Аймбетов за него играть не будут. В общем, вроде бы, на словах многое изменилось, а проблемы продолжают оставаться схожими с прошлогодними. Весьма интересным тут может стать факт приезда аргентинца Хуана Мануэля Торреса — если он сможет показать хотя бы часть того, что делал в харьковском «Металлисте», то будет являться одним из лучших футболистов нашего чемпионата. Сегодня «Актобе» сыграет с албанским «Фламуртари».



«Тобол»



Две победы над албанскими клубами успел одержал костанайский «Тобол». Сначала был повержен «Фламуртари» — 2:0, а затем «Тирана» — 3:1, где обратил на себя внимание красивый гол, забитый находящимся на просмотре воспитанником экибастузского футбола Саматом Жарынбетовым. На 18 января намечено противостояние с азербайджанским «Шамкиром». Оформлены за последнее время отношения с вратарем Станиславом Павловым и защитником Сергеем Малым.





«Атырау»



В некотором информационном вакууме находится пока «Атырау». Известно о подписании контрактов с казахстанцами Антоном Чичулиным и Мирасом Тулиевым и грузинами Учей Лобжанидзе и Владимиром Двалишвили. Последние двое могут стать для атыраусцев настоящей находкой. В уровне Лобжанидзе сомневаться не приходится, а вот что покажет нам Двалишвили — большой вопрос. Пока что создается впечатление, будто его взяли за былые заслуги. Тем временем покинул команду один из самых талантливых казахстанцев Максим Федин, а экзотический оборонец Абдель Ламанж поехал на просмотр к своему бывшему тренеру в «Кайсар». В стане «волков» может также оказаться и Алексей Мулдаров, македонец Александр Дамчевски тренируется с польской «Ягеллонией».



«Шахтер»



Карагандинцы только вчера сыграли свой первый товарищеский матч — без голов обошлось в противостоянии с румынским клубом «КСМ Политехника». Во встрече принял участие ряд новичков, любителям футбола их фамилии мало что могут сказать. Присматриваются «горняки» к экс-нападающему клуба Дауренбеку Тажимбетову, присоединился к ним и защитник Иван Садовничий, который не будет считаться в новом сезоне легионером. Легенда карагандинского клуба Андрей Финонченко в тренировках участвовал, а вот в поединке — нет.

«Акжайык»



Долго запрягал «Акжайык», но, вроде, вошел в межсезонье неплохо, сыграв с албанской «Тираной» и даже победив, благодаря голам Ивана Антипова и Абылайхана Тотая. На просмотре целый ряд потенциальных новобранцев: можно отметить колумбийского плеймейкера Джоана Аренаса и известно по выступлениям за павлодарский «Иртыш» и «Тараз» игрока линии атаки Изу Азуку. Вернулся не сумевший найти себе новое пристанище столп обороны прошлого сезона Майкл Одибе. Отличился уральский клуб и расхлябанностью — против албанцев команда играла в форме павлодарского «Иртыша», так как свою администратор «Акжайыка» забыл взять на УТС. Казалось, такие времена остались в прошлом…





«Кайсар»



Готовится стать крепким середнячком Премьер-Лиги кызылординский «Кайсар». Очередным новичком команды стал игрок национальной сборной Мартиники Матиас Курьор. В ближайшее время возможно также подписание защитников Абделя Ламанжа и Алексея Мулдарова, полузащитника Грегори Нельсона. Все они, представляется, только усилят этот коллектив. Есть вероятность, конечно, и пополнения в лице Жамбыла Кукеева и Сергея Гридина, но насколько оно может оказаться качественным, судить пока не беремся.





«Алтай»



Сегодня контракт с восточноказахстанским клубом должен подписать болгарский специалист Илиан Илиев, присоединившийся к клубу вчера. Видимо, только после этого начнется основная фаза подготовки команды к сезону. В нем майку «Алтая», скорее всего, наденет легендарный Нурбол Жумаскалиев, — он уже тренируется вместе с этой дружиной в Турции.



Трансферы:

н. Сергей Шафф из «Алтая» в «Иртыш»

з. Сергей Малый из «Астаны» в «Тобол»

п. Максим Федин из «Атырау» в «Окжетпес»

н. Абат Аймбетов из «Актобе» в «Окжетпес»

н. Александр Козлов (Россия) из «Факела» (Россия) в «Окжетпес»

н. Николас Каналес (Чили) из «Окжетпеса» в «Депортес Темуко» (Чили)

в. Андрей Сидельников из «Кайрата» в «Актобе»

з. Берик Айтбаев из «Атырау» в «Актобе»

в. Станислав Павлов из «Актобе» в «Тобол»

з. Антон Чичулин, свободный агент, в «Атырау»

з. Уча Лобжанидзе (Грузия) из «Динамо» (Тбилиси, Грузия) в «Атырау»

п. Мирас Тулиев из «Окжетпеса» в «Атырау»

н. Владимир Двалишвили (Грузия) из «Динамо» (Тбилиси, Грузия) в «Атырау»

п. Матиас Курьор (Мартиника) «Локомотив» (Горна Оряховица, Болгария) в «Кайсар»



Товарищеские матчи:

11.01.2017 «Тобол» — «Фламуртари» (Албания) 2:0 (Малый, Джалилов)

12.01.2017 «Акжайык» — «Тирана» (Албания) 2:0 (Антипов, Тотай)

12.01.2017 «Кайрат» — «Кукеси» (Албания) 1:0 (Гоу)

12.01.2017 «Ордабасы» — «Люфтетари Гирокастра» (Албания) 3:4 (Смаков, Абдулин, Аширбеков)

14.01.2017 «Окжетпес» — Азербайджан U-21 2:2 (Кива, Чижов)

15.01.2017 «Ордабасы» — «Интер» (Азербайджан) 0:0

15.01.2017 «Тобол» — «Тирана (Албания) 3:1 (Савич, Досмагамбетов, Жарынбетов)

15.01.2017 «Шахтер» — «КСМ Политехника» (Румыния) 0:0.