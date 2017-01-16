Белорусский тренер возглавил «Сталь»

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Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла, сообщает «Сегодня».

Леонид Кучук родился 27 августа 1959 года в Минске. Всю свою игровую карьеру провел в Беларуси, где в качестве защитника выступал за такие клубы, как «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Минск), «Гомсельмаш» (Гомель), КИМ (Витебск), ФК «Молодечно», «Атака-Аура» (Минск), «Динамо-93» (Минск).

После завершения карьеры Кучук работал тренером в КИМ, затем главным тренером в «Динамо-93», ФК «Молодечно». В 2003 году был назначен старшим тренером минского «Локомотива».

С 2004 по 2010 год возглавлял молдавский «Шериф», с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трехкратным обладателем Кубка страны.

Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском «Арсенале» (2011−2012), где белорусский специалист сходу вывел команду в еврокубки.

В январе 2013 года Леонид Кучук возглавил краснодарскую «Кубань», приведя команду к 5-му месту чемпионата России и первому в истории клуба попаданию в еврокубки.

По окончанию сезона стороны не смогли договориться о новом контракте и вскоре белорусский специалист был официально представлен как главный тренер московского «Локомотива». По окончании сезона 2013/14 «железнодорожники» финишировали на 3-м месте, став бронзовым призером первенства России впервые с 2006 года. Однако, уже в конце 2014 года пути «Локомотива» и Кучука разошлись и Леонид Станиславович вновь стал главным тренером «Кубани», дойдя вместе с краснодарцами до финала Кубка России, после чего контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Тренерские достижения Леонида Кучука:

— Чемпион Молдовы (6): 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09;

— Обладатель Кубка Молдовы (3): 2005/06, 2007/08, 2008/09;

— Обладатель Суперкубка Молдовы (3): 2004, 2005, 2007;

— Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2009;

— Финалист Кубка Молдовы: 2003/04;

— Бронзовый призер чемпионата России: 2013/14;

— Финалист Кубка России: 2014/15;

— Лучший тренер чемпионата Молдовы: 2009;

— Лучший тренер чемпионата Украины: 2011/12;

— Лучший тренер года Беларуси: 2013.

Фото: ФК «Сталь».