Белорусский тренер возглавил «Сталь»
Каменская «Сталь» определилась с новым главным тренером.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла, сообщает «Сегодня».
Леонид Кучук родился 27 августа 1959 года в Минске. Всю свою игровую карьеру провел в Беларуси, где в качестве защитника выступал за такие клубы, как «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Минск), «Гомсельмаш» (Гомель), КИМ (Витебск), ФК «Молодечно», «Атака-Аура» (Минск), «Динамо-93» (Минск).
После завершения карьеры Кучук работал тренером в КИМ, затем главным тренером в «Динамо-93», ФК «Молодечно». В 2003 году был назначен старшим тренером минского «Локомотива».
С 2004 по 2010 год возглавлял молдавский «Шериф», с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трехкратным обладателем Кубка страны.
Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском «Арсенале» (2011−2012), где белорусский специалист сходу вывел команду в еврокубки.
В январе 2013 года Леонид Кучук возглавил краснодарскую «Кубань», приведя команду к 5-му месту чемпионата России и первому в истории клуба попаданию в еврокубки.
По окончанию сезона стороны не смогли договориться о новом контракте и вскоре белорусский специалист был официально представлен как главный тренер московского «Локомотива». По окончании сезона 2013/14 «железнодорожники» финишировали на 3-м месте, став бронзовым призером первенства России впервые с 2006 года. Однако, уже в конце 2014 года пути «Локомотива» и Кучука разошлись и Леонид Станиславович вновь стал главным тренером «Кубани», дойдя вместе с краснодарцами до финала Кубка России, после чего контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Тренерские достижения Леонида Кучука:
— Чемпион Молдовы (6): 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09;
— Обладатель Кубка Молдовы (3): 2005/06, 2007/08, 2008/09;
— Обладатель Суперкубка Молдовы (3): 2004, 2005, 2007;
— Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2009;
— Финалист Кубка Молдовы: 2003/04;
— Бронзовый призер чемпионата России: 2013/14;
— Финалист Кубка России: 2014/15;
— Лучший тренер чемпионата Молдовы: 2009;
— Лучший тренер чемпионата Украины: 2011/12;
— Лучший тренер года Беларуси: 2013.
Фото: ФК «Сталь».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter