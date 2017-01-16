Назло рекордам. Конец китайской трансферной революции

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В воскресенье стало известно, что за полтора месяца до старта чемпионата Китая футбольная ассоциация страны ужесточает лимит на иностранных игроков.

До недавних пор клубы суперлиги могли заявлять пятерых иностранцев — одного представителя азиатского региона и четырех футболистов из других конфедераций. При этом речь шла только о полевых игроках, места в воротах прочно забронированы за местными. И правильно.

Недели три-четыре назад пошли разговоры, что в заявки на сезон и на матчи по-прежнему разрешат включать пятерку легионеров. А вот на поле смогут одновременно выходить только четверо — 3+1.

Клубы Поднебесной продолжили пугать весь мир баснословными суммами, выплачиваемыми за латиноамериканских футболистов, и параллельно везли в Китай корейцев и австралийцев, заполняя ту самую азиатскую вакансию. Отправился на восток из Краснодара и узбек Ахмедов, которому существовавшие правила фактически гарантировали место в стартовом составе.

И вот грянул гром! Футбольная ассоциация Китая, явно получив указание сверху, ужесточила лимит. Причем нововведения вступают в силу уже в этом сезоне, до старта которого осталось совсем немного времени.

В суперлиге все так же можно заявлять пять человек, не обладающих гражданством КНР. Но! На поле вправе выйти только трое. Независимо от того, узбек ты, кореец, бразилец или аргентинец. Помимо этого клубы обязали вносить в заявку на матч двух футболистов возрастом до 23 лет, один из которых обязательно должен участвовать в игре. То есть лимитная схема станет такой: 7 местных + 1 местный молодой + 3 иностранца.

Новость сенсационная. Но не для всех. Финансовая удаль мультимиллионеров и миллиардеров, раскрывших кошельки для громких трансферов впечатлила Европу, но не обрадовала китайские власти. Чувствовалось, что вот-вот «золотой футбольной лихорадке» придет конец. Недаром главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР выступило с официальным заявлением, выразив намерение установить контроль над дорогими приобретениями и ограничить как суммы трансферов, так и доходы футболистов.

И если владельцы клубов не хотят прислушаться к просьбам — остановить «гонку вооружений» могут только административные меры. Одна из них — лимит на иностранцев.

Вы ждали чего-то другого от властей страны, чью сборную в обозримом будущем вряд ли спасет даже Марчелло Липпи? Вы все еще считаете китайцев недалекими людьми, одетыми в зеленые и синие френчи времен Председателя Мао? Зря.

Да, китайцы — самые азартные люди на планете. Но они еще и прагматики. И очень ценят свое, однако не прочь использовать и чужое. Но только если оно идет во благо и на развитие своего.

Где на вершине пирамиды власти в Поднебесной оперативно оценили происходившее в декабре-январе и решили остановить финансовое безумие, охватившее футбольные клубы. А каким еще словом можно охарактеризовать их решения предложить Витселю зарплату в 100 миллионов евро на пять сезонов и отдать Тевесу 80 миллионов за два года? И сколько совершенно бесполезных для Китая трансферов пытались организовать ушлые агенты, моментально почувствовавшие запах огромных денег!

Потеря лица (diu lian — потеря достоинства, репутации, позор) — едва ли не самое страшное, что может случиться в жизни китайца. А опозориться в современном футболе гражданам Поднебесной, где уровень этого вида спорта по-прежнему весьма и весьма невысок, очень легко. Над китайцами и так смеются, пряча улыбку в ладонь, когда ведут переговоры по трансферам.

А что будет через пару лет, когда звезды и дорогущие Рамиресы, Оскары и Пелле начнут разъезжаться по домам? Разве они окажут решающее влияние на развитие местного футбола? Конечно, нет. Скорее, их появление в Поднебесной — вопрос престижа, показатель финансового благосостояния, попытка привлечь интерес к чемпионату. Ничего боле.

Уж мы-то с вами это прекрасно знаем. Проходили такой период в российском чемпионате. Вместе с «Динамо» (дважды — при Федорычеве и Керимове) и «Анжи».

Как лимитное новшество скажется на командах? Например, датчанин Мадс Давидсен, технический директор клуба «Шанхай Шанган» оценил его положительно. Мол, оно откроет дорогу молодым. Благо есть кому открывать — академия вовсю работает и выпускников хватает. Хотите пригласить Месси и Криштиану Роналду? Пожалуйста. Для них место всегда найдется. А вот второсортных (извините за обидно слово) легионеров станет (вместе с китайцами надеюсь) меньше.

Не секрет, что в Китай ехали и едут исключительно для того, чтобы заработать на безбедную старость. Не только свою, но и детей, и внуков. Ради этого не один и не два игрока готовы сидеть на лавке (только не нужно, пожалуйста, убеждать в обратном и говорить, что, мол, бутсы у них чешутся и жизнь без футбола не жизнь). Потому новый лимит для таких футболистов трагедией не станет: зарплату им платить не перестанут. Надоест — уедут в Бразилии и Аргентины. Как это уже сделали Дарио Конка и Жадсон.

Думаю, самым известным и высокооплачиваемым место на поле найдется — Тевесу, Витселю, Халку, Оскару, Джексону Мартинесу, Оби Микелу, Пелле, Рамиресу, Лавесси… И Диегу Косте с Ардой Тураном, если приедут. А вот Рикарду Карвалью, которого могли заявить в «Шанхай Шанган», придется вернуться в Португалию или же сидеть на скамейке в ожидании травмы Халка, Оскара, Элкесона или Ахмедова.

Придется что-то делать с игроками из азиатских стран, коих успели набрать даже в последние две-три недели. Они явно окажутся теперь лишними. Это относится и к Жусилею, который числится в заявке клуба «Шаньдун Лунэн» палестинцем.

Массовых закупок больше не будет. Но трансферы продолжатся. Кого-то купят, чтобы тут же отправить обратно в Европу. Так, возможно, будет организован трансфер Адриана Рамоса, на которого положил глаз «Чунцин Лифань». Его, видимо, официально приобретет китайский клуб. А затем футболиста отдадут в аренду в «Гранаду». Владельцы одни и те же. И так можно обойти европейские правила финансового фейр-плей.