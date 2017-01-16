«Окжетпес» подписал бывшего нападающего московского «Спартака»

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Воспитанник спартаковской школы прибыл в расположение кокшетауской команды, где с ним был заключен контракт. Трудовое соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом 23-летнего форварда был «Факел» из Воронежа, выступающего в ФНЛ.

Козлов выступал за первую команду «Спартака» с 2010 года. Он провел в общей сложности 28 матчей за московский клуб в чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил один мяч.