«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений, проиграв «Севилье»

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Севильи», завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду (67-я минута, с пенальти). На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника «Реала» Серхио Рамоса. Победу «Севилье» принес Стеван Йоветич (92).

В минувший четверг команды уже встречались друг с другом на поле «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 1/8 финала Кубка Испании и сыграли вничью — 3:3, а мадридцы за счет домашней победы в первой игре прошли в четвертьфинал, попутно обновив национальный рекорд — 40 матчей без поражений. Последний раз «Реал» проигрывал в апреле 2016 года в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Вольфсбуга» (0:2). С тех пор мадридский клуб одержал 30 побед и еще 10 раз сыграл вничью.

«Севилья» набрала 39 очков и идет на 2-м месте в чемпионате страны, сократив до 1 балла отставание от «Реала», у которого есть игра в запасе.