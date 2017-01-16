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16 января 2017, 1:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений, проиграв «Севилье»

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Севильи», завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду (67-я минута, с пенальти). На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника «Реала» Серхио Рамоса. Победу «Севилье» принес Стеван Йоветич (92).

В минувший четверг команды уже встречались друг с другом на поле «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 1/8 финала Кубка Испании и сыграли вничью — 3:3, а мадридцы за счет домашней победы в первой игре прошли в четвертьфинал, попутно обновив национальный рекорд — 40 матчей без поражений. Последний раз «Реал» проигрывал в апреле 2016 года в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Вольфсбуга» (0:2). С тех пор мадридский клуб одержал 30 побед и еще 10 раз сыграл вничью.

«Севилья» набрала 39 очков и идет на 2-м месте в чемпионате страны, сократив до 1 балла отставание от «Реала», у которого есть игра в запасе.

15.01.2017 22:45 основной раунд: 18-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:1 Реал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Зинедин Зидан
Голы
85′ Серхио Рамос 4
90+1′ Стеван Йоветич (Виктор Мачин Перес Витоло) 16
7 Криштиану Роналду 67′
Составы
Серхио Рико 1
Феррейра Филью Мариану 25
Серхио Эскудеро 18
Николас Пареха 21
Адиль Рами 23
81′ Самир Насри 10
Виктор Мачин Перес Витоло 20
42′ Стивен Н`Зонзи 15
68′ Франко Васкес 22
Стеван Йоветич 16
90′ Виссам Бен Еддер 12
Лусиано Вьетто 9
31′ 77′ Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
Пабло Сарабия 17
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу 84′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
14 Каземиру
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема
8 Тони Кроос 75′
16 Матео Ковачич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
6 Угловые 1
13 Фолы 10
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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